Gastos 2017, contra inseguridad y desempleo

Picota

Jorge Velázquez

INSEGURIDAD Y DESEMPLEO, son los jinetes apocalípticos que se ciernen sobre el modelo económico del país que lo dañan severamente, lo atrasan y serán el punto central para atacar por senadores y diputados en el periodo ordinario que inicia esta semana y rumbo a la aprobación del Presupuesto para el 2017.

Legisladores de todos los partidos políticos dejaron entrever en sus plenarias, la urgente necesidad de impulsar una agenda progresista que produzca cambios en favor de la sociedad mexicana, así como respaldar acciones y leyes, como las del Sistema Nacional contra la Corrupción.

El panorama no es halagüeño, desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigadores develan el velo de la inseguridad en el país, cuando anotan que las estadísticas de homicidios vinculados al crimen organizado indican que, durante el primer trimestre de 2016, la entidad que ocupó el primer lugar fue Guerrero, con 436 crímenes; le siguieron Michoacán, con 232 y Sinaloa, con 172. También apareció en la lista Chihuahua, con 164, y Baja California, con 136.

De acuerdo al investigador René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Máxima Casa de Estudios, en muertes no relacionadas con la delincuencia organizada, llama la atención la aparición de Morelos (con homicidios dolosos y feminicidios), y de otras entidades que antes no destacaban por sus altos índices de inseguridad, como Colima y Guanajuato, que apenas se comienza a ver como ruta de transporte de droga.

“Grandes regiones en el norte como Tamaulipas o Chihuahua, y otras del Golfo de México, como Veracruz, padecen fuertes niveles de violencia y hay zonas completamente determinadas y gobernadas, en la práctica, por el crimen organizado”, dijo el sociólogo.

La situación de inseguridad que afecta a México no se explica sólo con la lucha de los cárteles de la droga por dominar “plazas”, también hay que tomar en cuenta que la economía, por los embates internacionales, no ha podido recuperarse y que la industria nacional no sólo ha ido adelgazándose, sino que ha sido absorbida casi en su totalidad por grandes empresas transnacionales. Y a esta problemática es a la que quieren dedicar su tarea los legisladores de todos los partidos políticos.

Y EN ESE CONTEXTO, los diputados del PAN se engallan. El coordinador blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, expresó que la bancada panista tiene en la mira mejorar la economía de los mexicanos, que junto con la inseguridad y la corrupción, constituyen los principales problemas que afectan al país.

“Esperamos la voluntad de todas las fuerzas políticas para que ahora sí hagamos los cambios necesarios que permitan mejorar el ingreso y la calidad de vida de las familias. Sacar a México adelante es responsabilidad de todos y tengo confianza que habrá sensibilidad para tomar las mejores decisiones”, dijo y es lo que se espera de un Congreso adormilado.

SECTOR IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA del país será, sin duda, el de la industria aeroespacial. De acuerdo a los datos proporcionados por Sergio Ornelas, organizador de la sexta edición de Mexico’s Aerospace Summit 2016, cumbre de negocios especializados en la industria de manufactura aeroespacial que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro, en este sector habrá buenas cuentas al grado que estará creciendo al igual que la industria aeroespacial china.

Los pronósticos marcan un crecimiento sostenido de 15% de las exportaciones para el año 2016, y un crecimiento promedio anual más conservador de 12% durante 2016-2020, lo que permitirá que las exportaciones anuales de la industria aeroespacial del país superen holgadamente los 12 mil millones de dólares anuales en el año 2020, lo que representaría aproximadamente la mitad del uno por ciento (0,5%) del valor de la producción mundial del sector aeroespacial. Mientras tanto, se pronostica que para finales del 2016 las exportaciones del sector aeroespacial del país se ubiquen en cerca de los 1,3 mil millones de dólares.

