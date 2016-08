Hermano de Juan Gabriel muestra hermetismo

El único hermano que le sobrevive muestra total hermetismo y tranquilidad ante la muerte de su hermano menor

Aun a la espera de donde descansarán los restos del cantautor mexicano Juan Gabriel, las historias siguen siendo contadas por sus allegados, entre ellos el único hermano que le sobrevive a Juan Gabriel, quien por cierto, no dijo mucho, y en entrevista telefónica comentó: “Yo me dedico a mi trabajo, la verdad los últimos años no supe mucho de mi hermano, mis hijas sí estaban más acercadas a él, pero incluso yo hace años que no veo a sus hijos, así que no se qué decisión tomen, no se dónde vayan a descansar sus restos”, comentó desde Parácuaro, tierra que vio nacer al ídolo.

A pesar del hermetismo, Pablo Aguilera Valadez y otros familiares han solicitado que los restos del artista sean sepultados en el panteón municipal de su tierra natal, sitio donde de igual modo descansa la mamá del cantante y el resto de sus hermanos.

También via telefónica desde Michoacan, Noé Zamora, edil del municipio comentó que según sus datos, el interprete externó en diversas ocasiones a sus familiares que su deseo era ser sepultado a lado de su madre; sin embargo, serán sus hijos quienes determinen esa situación. “Tengo entendido que el estado de Michoacán ha expresado su deseo de realizar un homenaje de cuerpo presente a Juan Gabriel, pero aquí en Parácuaro vamos a estar preparados para la llegada de Juan Gabriel, si asi lo decide la familia”, dijo.