Cuando yo me muera, Parácuaro tiene que reclamarme: Juan Gabriel

“Lo que más anhelo después de la muerte es descansar al lado de mi madre”, así lo declaró el amado cantautor

Gloria Carpio

“Yo soy de Parácuaro y cuando yo me muera, Parácuaro tiene que reclamarme y si me reclama Parácuaro me tiene que sepultar en mi tierra, pero esa es decisión de los paracuarenses, yo lo que más anhelo después de la muerte es descansar al lado de mi madre”, así lo expresó el alcalde de Parácuaro, Noé Zamora, quien hizo un llamado a los hijos de Juan Gabriel, que respeten la voluntad del cantautor mexicano de ser sepultado en el poblado de Tierra Caliente al lado de su madre, Victoria Valadez, ya que se asegura esa fue la voluntad de Juan Gabriel, de que cuando falleciera su cuerpo fuera llevado a la tierra que lo vio nacer. Sin embargo, corre el rumor que los hijos quieren que su padre descanse en Miami, Florida.

Fans de Juan Gabriel llevan flores, fotos, veladoras y cantan a las afueras de la casa marcada con el número 361 de la calle Juan Gabriel, en Parácuaro, Michoacán, que vio nacer al ídolo mexicano.

Alberto Aguilera, como era su verdadero nombre, murió a los 66 años, luego de varias recaídas de salud en los últimos años. Fue uno de los artistas más prolíficos de Latinoamérica, con éxitos como Hasta que te conocí, Noa Noa, Abrázame muy fuerte, entre otros.

El cantante ofreció su último concierto la noche del viernes 26 de agosto en el estado californiano, como parte de su gira ‘MéXXico es Todo’. Durante su presentación se le vio emocionado, según los asistentes, y rindió homenaje a la española Rocío Dúrcal, gran amiga suya, y con quien grabó varios duetos en los 80.

Juan Gabriel falleció el domingo 28 de agosto a las 11:30 de la mañana, en su casa de Santa Mónica, California, Estados Unidos.