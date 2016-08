Piso 931

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Sofía Guadarrama Collado muestra su primera novela, publicada por el sello editorial de NOVA

Si crees que ya conoces el Universo, estás equivocado. En un mundo destruido por la guerra, el espacio virtual es la única realidad viable. ¿Las redes sociales son la mejor opción para buscar la felicidad? Detrás del mundo ideal hay siempre una oscura mentira. Aquí, Dios es un usuario más. Sofía es la primera escritora transgénero mexicana y en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, nos dio más detalles de esta novela:

-¿Cómo surge la idea de escribir esta novela?

“Esta idea surgió hace 14 años, yo quería escribir una novela sobre el trasplante de cerebro en un tiempo futuro, en una sociedad utópica, pero realmente distópica, fue hasta el 2012 a raíz de un comentario que escuché en una clase de literatura, se abrió la caja de Pandora y es una de las novelas más rápidas que he escrito”.

-El personaje Farli. El está escribiendo una novela, pero dentro de esa novela hay otra novela…. Cuéntanos de esto:

“Es como una caja china, una dentro de otra, esa era la idea, de que al principio el lector no entendiera, es una novela muy sugestiva, traté de ser lo menos explicativa posible, la idea en esta novela es que tú lo veas nada más, incluso llega un momento en que parece aburrida, porque la vida en el futuro se supone que tiene que ser aburrida, ese era el objetivo, que el mismo lector sintiera lo aburrida que podría ser una vida en ese futuro utópico”

-En la novela comentas: “Con el paso de los años la población había perdido la capacidad de interactuar físicamente entre sí:

“Exactamente, es tu cumpleaños y el 90% de la gente te escribe por Facebook y solamente la que realmente le interesas es la que levanta el teléfono y te llama o va a verte, o está celebrando contigo, los demás lo hacen por obligación”.

-¿Cómo reúnes todos estos elementos virtuales para crear la novela?

“Fue un análisis por lo que yo opino y por lo que cómo funcionaria el mundo, en un mundo virtual como ese, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero obviamente en un mundo tan libre como ese “El Universo”, por ejemplo, se supone que no había prohibición, porque esto genera problemas, entre más prohíbes más quiere la gente, algo muy claro fue la venta de alcohol en Estados Unidos en los años 20, también podemos mencionar la prostitución, en esta novela la idea es esa, que al darles tanta libertad, todo es posible, incluso se voltea la moneda, cuando por ejemplo quieres sexo incluso con tu pareja, porque en realidad la gente no tiene una sola pareja, son polígamos, le tienes que pagar, en el momento que tu lo pides, no importa quién lo pide, el que pide paga, es un poco duro para entender, pero si lo vemos en la vida real una pareja te cuesta, en el noviazgo, en el pasado el hombre cortejaba a la mujer, pero de alguna manera compraba el amor con regalos, con pagar las comidas, pero se lo cobraba a largo plazo al mantenerla como ama de casa, como cuida niños y todo eso, pero en la novela el creador del Universo facilita todo eso”.

patolina22@hotmail.com