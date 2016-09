Juan Gabriel “fue todo para mí”

La actriz y cantante no pudo ocultar su tristeza

La actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane, quien fue cercana amiga de Juan Gabriel, no pudo ocultar su tristeza, tras el fallecimiento del Divo de Juárez.

“Fue todo para mí. Una persona que además cuando sentía que hacía las cosas mal, me regañaba como un papá, pero en un sentido bonito”, narró la artista a Telemundo y agregó: “Quizá me consuela saber que creo que no sufrió”, dijo con tristeza.

Mariana Seoane le montó guardia a Juan Gabriel durante el segundo día en que se le rindió homenaje.

Mariana Seoane se veía consternada y dolida, por lo mismo no quiso dar ninguna declaración.