Electric Daisy Carnival México anuncia las fechas de su cuarta edición anual

Boletos a la venta, a partir del viernes 30 de septiembre a las 6 pm, a través de Ticketmaster

Insomniac y Ocesa anuncian las fechas y la salida a la venta de los boletos para el regreso del Electric Daisy Carnival (EDC) México, el evento musical más grande del país. La cuarta edición de EDC México se llevará a cabo nuevamente en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez por dos inolvidables jornadas: sábado 25 de febrero y domingo 26 de febrero para transportar a los Headliners a un mundo lleno de aventura.

“Cada año que regresamos a México es más exitoso y sorprendente que el año previo”, comentó Pasquale Rotella, fundador y CEO de Insomniac. “Sé que el festival continuará creciendo y será tan dinámico como la ciudad que lo rodea. No podemos esperar para comenzar EDC 2017 junto a OCESA nuestros socios en México”.

La muy esperada cuarta edición de EDC México, volverá a reunir a fans no sólo de México, sino de todo el mundo, ofreciéndoles un campo de juegos gigante lleno de instalaciones de arte y juegos mecánicos llenos de color para crear la atmósfera que ya caracteriza la experiencia EDC. Presentando un hermoso diseño de escenarios, efectos especiales que te volarán la cabeza y carismáticos performers que junto a DJ’s reconocidos internacionalmente llevarán a los asistentes en un viaje multisensorial y único.

El año pasado el festival albergó a más de 125 headliners en cuatro impresionantes escenarios, con seis juegos mecánicos de carnaval, y cerca de 100 de los mejores artistas de la música dance, como Above & Beyond, Alesso, Martin Garrix, Markus Schulz, DJ Snake, Axwell / Ingrosso, Oliver Heldens, y Hot Since 82, así como la inclusión de conceptos como Dreamstate y Bassrush, que se apoderron de dos escenarios para dos días de beats.