Cayo Santa María

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Santa Clara, Cuba.- ¿Cuántas veces no he escuchado a expertos del turismo en México y en los Estados Unidos que Cuba no tiene infraestructura para competirles?, a menudo esa suele ser la respuesta de quien no conoce a fondo la realidad cubana.

Apenas hace poco más de una semana arrancó la operación de vuelos comerciales entre Estados Unidos y esta isla, Jet Blue abrió con un vuelo de Fort Laureldale precisamente a Santa Clara y así lo hará junto con Southwest y otras aerolíneas a distintos aeropuertos en Cuba.

Llegamos por Interjet en su nuevo vuelo directo de la Ciudad de México a Santa Clara, ahora además de volar a La Habana y a Varadero, también tiene la ruta a este aeropuerto.

Cayo Santa María es otra Cuba, no puedo decir que mejor o peor, simplemente es otra cara de la isla.

Grandes desarrollos turísticos con respeto al entorno y al medio ambiente, el más nuevo de los hoteles en el Cayo es Ocean Casa del Mar, un hotel de la cadena H10 con todas las características de un resort en cualquier destino turístico de clase mundial, las playas de arenas blancas y aguas cristalinas tienen una diferencia con otros rincones del Caribe, aquí se dejan unos metros de manglar junto a la playa por norma, precisamente como medida de protección ambiental.

En este lugar se puede comprobar que es falso el hecho de que en Cuba no se puede comer y beber bien, el nivel gastronómico de la zona es impecable, así también la variedad de vinos, rones, tabacos, elementos locales e importados que están a la disposición del huésped.

A diferencia del pasado, los cubanos pueden hospedarse ya en cualquier hotel, aunque el tema de las dos monedas, el peso convertible y el peso cubano sigue siendo un impedimento económico que la apertura de Cuba al mundo no va a solucionar, eso es responsabilidad de la política interna de la isla.

Las instalaciones y servicios aquí en Ocean Casa del Mar, me parecen muy superiores a varios grandes resorts de Cancún, lo traigo a cuenta por las decenas de veces que he escuchado a directivos en Quintana Roo decir que Cuba no representará una competencia para nuestros destinos en México, me parece que ya lo es y seguirá siéndolo con el crecimiento en infraestructura y en calidez humana en el sector.

Cayo Santa María no tiene quizá el sabor de La Habana o Cienfuegos, ese sabor de provincia citadina única de los cubanos, pero sí marca una nueva cara que la isla está dando al turismo internacional, sin lugar a duda una región digna de conocerse, con los más altos estándares a nivel turístico del Caribe.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197