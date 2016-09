Napoleón conquista al Auditorio Nacional con un concierto plagado de éxitos

Dedicó su espectáculo a Juan Gabriel

Gloria CARPIO

El cantante y compositor José María Napoleón regresó a uno de los escenarios que más fama le proyectó en sus cerca de 50 años de carrera artística: el Auditorio Nacional, cuyos fans exigían su presencia y cuya lealtad demostraron con el lleno total.

Durante su concierto en el Coloso de Reforma, el pasado domingo 11 de septiembre, sus fans corearon todo su repertorio, para integrar una velada interactiva, donde el artista estuvo platicando con la gente.

Se trató de un concierto novedoso, donde “El poeta de la canción” inició con “Ella se llamaba Martha”, para continuar con sus grandes éxitos como “Eres”, “Deja”, “Amor de habitación”, “Sin tu amor”, “Hombre”, y “Pajarillo”, temas suficientes para prender en términos románticos a su audiencia.

Napoléon aprovechó su concierto para dedicárselo al cantautor Juan Gabriel, fallecido el pasado 28 de agosto, y consternado dijo: “De domingo a domingo, han pasado cosas difíciles, duras. Como a ustedes y muchas personas, alguien me dijo: Napo, pasó esto. En ese momento me apagué, ya no supe más de mí, me quedé en mi cuarto encerrado. Me tocó la fortuna de compartir con él muchas cosas, incluso este escenario. Él siempre va a estar con nosotros, igual que Joan Sebastian. Han sido personajes que han dejado una huella imprescindible en nuestras vidas”, indicó Napoléon.

Ante las reiteradas aclamaciones de un público visiblemente fiel con el cantante, Napoleón dijo que sigue vigente en el gusto del público, porque sabe de dónde viene y a dónde se dirige y llamó a los cantantes, compositores y actores que vienen detrás, a ser siempre humildes con el público, “que no tiene rostro, pero sí mucha memoria”.

Dos horas duró el concierto, en donde Napoleón también platicó con el público acerca del origen de sus melodías, como letra y como música.

Rememoró cuando un señor, en plena actuación, le entregó una carta en la que le pedía ayuda porque necesitaba comprar una casa y consideraba que él (Napoleón) tenía la forma de comprarle su vivienda, porque era cantante en pleno éxito.

Esa impertinente petición lo llevó a componer la canción “Vive”, con la que ganó el Festival OTI, y cuando le entregaron el premio, Napoleón procedió a buscarlo, pero nunca tuvo la oportunidad de volver a verlo.

La canción “Sin tu amor” (recordó Napoleón) nació cuando su madre estaba enferma, hospitalizada para que le practicaran una cirugía. Afuera de la habitación comenzó a escribirla, recordó. Por supuesto, Napoleón dejó para el final la canción “Vive”, en razón de que se hizo acompañar de su hijo, que también se llama José María Napoleón y quien -dijo-, es heredero de su presencia, talento y vena artística y también cantó “El cielo en tu mirada”.

Fue tan íntimo el concierto del hidrocálido en el Coloso de Reforma, que hasta tuvo que explicar las razones de su atuendo: un impecable traje, en señal del respeto a la gratitud de los capitalinos.