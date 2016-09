Síntomas diferentes en los adultos mayores

Nuevas tecnologías para el cáncer de mama

Operación de cataratas en Campeche a 287 pacientes

Durante la tercera edad, las enfermedades se manifiestan con síntomas diferentes de las que comúnmente se conocen, informó el doctor Ciro Domingo Hernández González, médico adscrito al Servicio de Geriatría del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

Ante cualquier manifestación fuera de lo normal que presente un adulto mayor, como alteraciones de sueño, delirios, apatía para comer o levantarse, se debe llevar de inmediato al médico.

El especialista precisó que un paciente geriátrico con neumonía no presenta fiebre ni tos, sólo deja de comer y comienza a delirar.

La gripa o diarrea le puede provocar deshidratación lo que a su vez causa falla renal, cardiaca o en el sistema nervioso central. Los padecimientos como neumonía, infección de vías urinarias, diabetes mellitus, hipertensión arterial, procesos isquémicos, enfermedad vascular cerebral e infarto agudo al miocardio, son las causas de mayor demanda de atención por parte de este sector.

Buena noticia: en cuanto a la alimentación, el doctor Hernández recomendó que, salvo indicaciones médicas, los adultos mayores no deben realizar dietas de verduras y frutas, debido a que sus músculos dejan de recibir proteínas. Si está acostumbrado a otro tipo de comida y no la consume, solo se les induce a una descompensación física.

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia por cáncer en mujeres con un aproximado de 1,700,000 casos nuevos al año en todo el mundo, indicó el doctor Jaime Corona, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología.

Dentro de las nuevas tecnologías para este tipo de cáncer de mama se cuenta con Oncotype DX, que permite al médico complementar la información clínica y de patología para ayudar en la toma de decisión, calculando el riesgo que tiene la paciente de recaer y además determinar si es necesaria o no la administración de quimioterapia

Esta es una prueba que estudia las características de 21 genes del tumor para determinar de manera precisa el tratamiento a seguir. Dependerá de muchos factores, entre los que destacan edad, tamaño del tumor, presencia o ausencia de ganglios enfermos, metástasis, sitio del seno afectado, tipo de tumor y varios factores más.

Esta prueba ofrece información precisa sobre si la paciente es susceptible de quimioterapia o no.

Es una herramienta confiable y aprobada por las guías internacionales para su uso en los casos de cáncer de mama en las que está indicada.

La relevancia de esta prueba radica en el impacto que genera en las pacientes el ser sometidas a una quimioterapia o no, porque conlleva no sólo un desgaste emocional, sino también físico y económico. Una paciente que no es sometida a quimioterapia puede continuar con sus actividades de la vida diaria. En el mundo más de 550,000 mujeres han sido beneficiadas con los resultados de la prueba Oncotype DX y una de cada tres evita la toxicidad de la quimioterapia en sus tratamientos.

Especialistas del IMSS realizaron 544 operaciones de cataratas a 287 derechohabientes, en uno o ambos ojos, durante el Encuentro Médico Quirúrgico Oftalmológico efectuado en la ciudad de Campeche.

El director de Prestaciones Médicas del IMSS, José de Jesús Arriaga Dávila, dijo que estos encuentros son resultado de la coordinación profesional que lleva 20 años beneficiando a la población con cirugías de alta especialidad a todos los derechohabientes del país, a través de IMSS PROSPERA y del Régimen Ordinario. Durante la actual administración se han efectuado 63 Encuentros Médicos Quirúrgicos de diversas especialidades, donde fueron intervenidos 10, 493 pacientes. La sede de esta jornada, realizada del 22 al 25 de agosto en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria donde se habilitaron cinco quirófanos con 10 mesas quirúrgicas.

Participaron 17 profesionales de la División de Proyectos Especiales en Salud del IMSS —10 cirujanos de alta especialidad y siete enfermeras—, así como un equipo de 60 personas de la delegación Campeche, entre personal médico, de enfermería, administrativos y otros. El equipo a cargo Alejandro Galindo Montoya, coordinador de Encuentros Médicos Quirúrgicos a nivel nacional, inició operaciones a las 7:00 y concluyó cada día a las 21:00 horas, lo que permitió rebasar la meta inicial planteada de operar a 250 personas, y además incluyó a pacientes “espontáneos” -valorados en el momento.

