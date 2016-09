Científicos de la UNAM crean medicamento para tratamiento de pie diabético

AAPAUNAM INFORMA

Jorge Delfín Pando

El pie diabético figura entre las principales causas de hospitalización y el 70 por ciento termina en amputación, ello se demuestra de acuerdo con el último Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Diabetes Mellitus de la Secretaria de Salud. Después de estudiar las propiedades bactericidas, antivirales, fungicidas y cicatrizantes de las nanopartículas de plata (AgNPs, por sus siglas en inglés), se ha desarrollado un medicamento diseñado en forma de espray denominado Nagsil Dermo con propiedades para tratamiento de úlceras, acné severo, heridas con dificultad de cicatrización en enfermos con sida y múltiples beneficios a la salud.

De acuerdo a los avances científicos elaborados por los académicos Nina Bogdanchikova y César Almonaci Hernández, de las Facultades de Química y de Medicina, respectivamente, y su equipo de trabajo de Investigación del Centro de Nanociencias y Nanotecnología en Ensenada, Baja California, elaboraron una solución para desinfectar y facilitar la cicatrización de úlceras en pié diabético.

Este nanomaterial no tóxico en altas concentraciones, no es alérgico y no hay resistencia bacteriana ni fungicida y ya cuenta con los certificados internacionales del Comité de Nanotoxicidad, que lo hace único en el mercado. Para aplicar el medicamento es necesario obtener un diagnóstico específico que indique en personas adultas mayores el nivel de gravedad del pie ya que si se encuentra en la cuarta fase es inevitable la amputación, sin embargo, si se encuentra dentro de las tres primeras fases el tratamiento puede durar hasta tres meses, mientras que en jóvenes dos semanas.

Este medicamento comercializado desde hace un año ha sanado a más del 90 por ciento de pacientes, incluso aquellos diagnosticados para amputación y gracias a esta aplicación cien pacientes han evitado ser amputados. Convertida en una emergencia sanitaria, la diabetes, según cifras oficiales, es la segunda causa de muerte en México, ocasionando el deceso de cerca de 800 mil personas cada año.

Refieren los investigadores, que en la actualidad hay una crisis silenciosa de la salud pública, por la resistencia del virus, bacterias y parásitos a los antibióticos, incluso a los más potentes. Desde la antigüedad, se conocen propiedades microbicidas de la plata para eliminar virus, hongos y bacterias. En las últimas décadas se descubrió que la plata en forma de nanopartículas, equivale a la mil millonésima parte de un metro y conserva sus bondades; además, evita la resistencia a fármacos.

De acuerdo con estudios, la AgNPs tiene la capacidad de traspasar membranas celulares al interior del patógeno para alterar su acción. Debido a su tamaño, es difícil mantener la estabilidad de estas partículas, por lo que su composición se basa en cinco por ciento de metal y 95 por ciento de estabilizador. En esta investigación se utiliza polivinilpirrolidona (polímero soluble al agua) el cual permite que las partículas estén separadas entre sí.

Par elaborar Nagsil Dermo, la plata es obtenida del Centro de Investigación y Producción rusa Vector-Vita, desarrolladora de partículas. Mayor información: martha. alvarado@bionag.com.

