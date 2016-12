¿Se hunde el PRI en Coahuila?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Humberto Moreira, como presidente del PRI, fue quien operó la candidatura y la campaña de Enrique Peña Nieto hacia Los Pinos.

Fue también quien llevó de la mano a su hermano Rubén a ser su sucesor en la gubernatura de Coahuila.

Hoy, asediado por los medios y despreciado por su partido, confrontado con su hermano, pero con una aceptación de casi el 90 por ciento en su estado, Humberto se apresta a ir como candidato del Partido Joven (un partido construido para su postulación), a una diputación local y a lanzar a otros para apoderarse del control del congreso estatal.

Acorralado, sin nada que perder, Humberto amenaza tanto a Peña Nieto como a su hermano Rubén:

“… sacaron por ahí que si yo me voy con otro partido, que me expulsan (del PRI)… les contesté ahí a los del PRI, para que le digan ahí al susodicho que si me expulsan a mí (del PRI), en Coahuila expulsamos al PRI…

“Así, de plano, que no cuzquen al león, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente a la que han despreciado todo este tiempo, porque el gobernador ha despreciado a toda la gente humilde…

“Nada más se la pasa ahí, con los ricos, desayuna caviar y champagne todas las mañanas, le dicen la abeja reina, pero el cabrón es un abejorro, al rato va a regresar el cabrón otra vez a donde estaba… pero bueno, al tiempo…”.

La advertencia forma parte de un diálogo de Humberto Moreira que desde ayer corre por redes sociales especialmente en Coahuila, un diálogo con un amigo del cual no se revela nombre, y en el que califica a su hermano Rubén de traidor y despreciable.

En ese diálogo Humberto Moreira dice:

“… eso de que, “yo no soy Humberto dice él”… no ni yo soy Rubén, cabrón, no soy traidor cómo él, (yo) soy de una sola palabra y soy derecho…

“El trato con la gente de él no es apropiado… uno puede decir que estoy en contra de este y del otro, pero eso de pendejear a la gente está mal… este hombre Rubén, su hermano) ya está mal…

“Y otro tema: eso de juntar a los alcaldes para cerrar filas, a las 7 de la mañana está, que, bueno, por favor…

“Lo que tuvo que haber hecho es tratar bien a la gente del pueblo, pero desde el primer día de su gobierno, gente que se le acercaba con necesidades, con una receta médica, con un niño en el hospital…

“Hay muchas anécdotas: un señor, un día, en la Plaza de Armas estaba muy temprano esperando a que abrieran Palacio, y ve que llega por la puerta de enfrente el gobernador, y se emocionó, y se le acerca y le dice: échame la mano con mi hija, está en el hospital,…

“¿En qué quieres que te ayude? Y el señor le contestó: pues una llamadita para que el director del hospital sepa que está mi hija ahí, y hablando el gobernador la va a atender más rápido y le dijo: no, no, no, la van a atender como quiera… le llame o no le llame… y entonces el señor, obviamente de allá, de un ejido de Saltillo, enojado le dijo: cabrón usted no es como Humberto… (Rubén) se puso colorado y se regresó, y le faltó el respeto al señor, lo gritoneó, y el señor, pues gente bragada, le mentó la madre, y ya pues los de seguridad lo hicieron a un lado…

“Lo que quiero decir es que se ha echado a mucha gente en contra por su forma tan grosera de tratar a los demás… le quedan 11 meses de gobierno y 5 meses y días para que haya elección, y no entiende, él se siente el todo poderoso…

“Va a citar a los alcaldes… yo nada más hago una reflexión: los alcaldes deben tener cuidado, el próximo congreso local es el que va a aprobar o no sus cuentas públicas… son unos arrogantes, prepotentes, pero se les va a cobrar en la elección…”

El diálogo de Humberto Moreira sigue y aborda otros casos donde su hermano no sale bien librado.

Hace una semana, por medios locales corrió un texto más o menos con los mismos temas, pero en esa ocasión el equipo de Humberto Moreira negó que haya sido de la autoría del ex presidente del PRI.

En esta ocasión no hay forma de negarlo. La voz es de Humberto Moreira.

¿CONSTITUCIÓN SELECTIVA?

Sin un grupo realmente dominante, la Asamblea Constituyente al parecer es dominada por una alianza parecida al Pacto por México en la que PRD, PAN y PRI suman sus fuerzas y votos para imponen criterios e intereses que son infructuosamente cuestionados e impugnados por otros constituyentes.

Ello fue evidenciado durante el pleno de ayer por el dirigente nacional del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, quien advirtió que este nuevo conglomerado político-partidario está construyendo una Constitución para la Ciudad de México que establece derechos humanos para ser aplicados en forma selectiva.

“… ahí sólo habrá derechos humanos para unos… no para todos”, indicó.

Y es que en los artículos aprobados en comisiones y que tienen ya el respaldo del trabuco legislativo formado por PRD-PAN-PRI, indicó el doctor Flores, se ha dejado de lado también el derecho de culto, que es consagrado en tratados internacionales suscritos por México y los correspondientes a la familia.

El problema es que, al no haber fuerzas dominantes sino grupos fraccionados –PRD cuenta con 23 constituyentes; PAN con 15 y PRI 16, lo que sumados representan 54 votos–, hace que los 3 partidos mencionados se conviertan en la mayoría de facto.

Y esta mayoría convenida (se queja el doctor Flores), está impulsando artículos en beneficio de “clientelas” electorales y dejando al margen o fuera a quienes no piensan como ellos.

¿Cuál el resultado? Simple, dice: van por una Ciudad sin Dios y sin respeto a los derechos de la familia, por una sociedad donde no se valore las creencias transmitidas de padres a hijos, una ciudad de exclusión y derechos humanos selectivos.

Y como dentro de esos tres partidos el mayoritario es el PRD, entonces en la creación de esta Constitución están ganando aquellos postulados y derechos que benefician a las clientelas de la izquierda, afirmó.

Pero el caso es que en esta ciudad no sólo hay gente de izquierda, “habemos quienes pensamos distinto y eso no nos hace ni más ni menos ciudadanos”, indicó

Por ello pidió ayer revisar su actuación y abrirse a otras propuestas y a otros grupos, no sólo amarrarse a los suyos.

“Nosotros les decimos que vamos a respetar lo que otros piensen, pero vamos a exigir ese mismo derecho y sobre todo a no ser excluidos”, dijo.

NOTA: En razón de los días de descanso de fin de año pido su comprensión para regresar el 4 de enero próximo. Por favor sean felices y desde este espacio les deseo para 2017 el mejor de los años.

