Los justicieros anónimos y autodefensas

Como veo, doy

Jorg Palacios

17 constitucional prohíbe ejercer justicia por propia mano

Seguridad, el reto de Osorio Chong

Las noticias consideradas de nota roja siguen ocupando las primeras planas en los diarios nacionales y también son temas de reflexión en los diferentes foros de opinión de medios como la radio y la televisión, y eso se debe a la percepción ciudadana en el sentido de que la inseguridad y los brotes de violencia en todo el país no ceden, lo cual –diga lo que se diga- hoy esto es un motivo de preocupación y miedo entre la población.

La semana pasada, por ejemplo, la prensa reportó que un autobús de pasajeros fue asaltado a la altura del tramo conocido como La Marquesa, en la carretera México-Toluca, en el Estado de México. Ahí –después del asalto- los delincuentes fueron abatidos por un pasajero que portaba un arma de fuego al dispararles a los infractores en su huida.

Por supuesto que quienes padecieron el miedo y la angustia en este hecho delictivo, al ver amenazadas sus vidas y ver perdido parte de su pertenencias están más que agradecidos con el pasajero a quien la opinión pública y las autoridades hoy refieren como el “vengador anónimo”, el cual se dice primero hirió a los rateros y luego a sangre fría les dio el tiro de gracia, regresó las pertenencias hurtadas a los pasajeros y se dio a la fuga.

Eso no es todo, del Estado de Aguascalientes nos llegan noticias de que en la entidad hay reportes de la conformación de los llamados grupos de autodefensa y esto se debe a que las autoridades estatales no están dan resultados en materia de prevención del delito, y ante la inseguridad que se vive en la localidad la gente se está organizando para defenderse ante los índices delictivos que van en aumento.

Por supuesto que ni vengadores anónimos ni grupos de autodefensa son la solución, pero hay información pública que señala que durante 2016 no sólo aumentaron los índices de criminalidad, sino también el número de casos en donde los ciudadanos han tomado la justicia en su mano y específicamente en el mes de octubre donde se registraron 30 linchamientos en diferentes estados de México.

Aunque el artículo 17 de la Constitución prohíbe ejercer la justicia de mano propia, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, los expertos calculan que sólo el 2% de los delitos son realmente castigados y esto ha disparado las reacciones de autodefensa en todo México.

Las leyes y ordenamientos en materia de seguridad son muy claros, tal vez, pero lo que está sucediendo en las calles nos dicen todo lo contrario, porque ante las omisiones de la autoridad o su mal desempeño, el resultado es el experimento, la improvisación y el valor de los afectados, y en ese marco podemos ubicar acciones que aunque son ilegales empiezan a tener grados de legitimidad ante una sociedad lastimada por la delincuencia común y el crimen organizado.

Al respecto, en una mesa de análisis radiofónica, la analista política, María Amparo Casar, con contundencia pone el dedo en el renglón y advierte que acciones como las autodefensas y la del justiciero o vengador anónimo “hay que combatirlas, porque las infecciones se extienden si no hay antibiótico (…) Muchos de los problemas que crecen en la sociedad, y en la política mexicana, se dan porque que si no se frena el primer caso, se extiende el problema”.

De acciones como las del justiciero o vengador anónimo ocurrida en la México-Toluca, hemos tenido referencias también en la México-Pachuca, en la México Puebla y en la México-Querétaro, en tanto que de los llamados grupos de autodefensas los más conocidos son las que en algún momento han sido noticia por su surgimiento en tierras michoacanas, de Guerrero, Jalisco, Chiapas, Morelos e Hidalgo.

Aquí las preguntas son ¿cuántos “vengadores anónimos” más queremos tener en las calles y colonias del territorio nacional o cuánta gente ya anda armada y las autoridades aún lo saben?, ¿quién nos asegura que el hoy vengador anónimo no era un delincuente más, alguien que pudo haber cometido algún delito con el arma que portaba?, e igual para las llamadas autodefensas ¿quién dice que no están protegiendo intereses de la delincuencia organizada?, ¿quién o quiénes de los integrantes de estos grupos no son radares del propio crimen organizado?

¿Acaso eso es lo que queremos en nuestra sociedad? Por supuesto que no, lo que si queremos son esquemas institucionales que nos brinden seguridad y pongan el orden y la paz social en nuestras ciudades, barrios y pueblos, porque no hay que olvidar que los grupos de autodefensa o los vengadores anónimos son igual de asesinos que los delincuentes comunes o los del crimen organizado, porque unos y otros dan la espalda a la Ley.

VA MI RESTO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado urgente a los gobiernos estatales para tomar acciones con el objeto de que el problema de la inseguridad no se salga de control, como ya sucede en seis estados del país.

En nuestra opinión el llamado se debe hacer hacia todos lados, hacia los tres niveles de gobierno, porque el semáforo en la materia nos dice que el color rojo ya está encendido y no sólo son seis estados.

Ojalá entonces que el responsable de la seguridad y política interna del país tenga en mente esta preocupación ciudadana, y si logra abatir estos índices negativos lo demás llega solo, y todos saben a qué nos referimos, y hasta ahí porque como veo, doy.

