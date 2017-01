Supergasolinazo

Desde el portal

Ángel Soriano

Marchas en distintos rumbos del país y tomas de gasolineras a fin de año y principios de 2017 son las consecuencias de la flexibilización de los precios de las gasolinas, pero en realidad se trata de protestas testimoniales, sin ningún efecto contundente como para dar marcha atrás a una decisión basada en la realidad global que nadie puede detener: las nuevas tecnologías y los cambios en la economía motivadas principalmente por la especulación financiera.

Entre las protestas testimoniales se incluye la propuesta del diputado perredista Jesús Zambrano, que pidió no abastecerse de gasolina durante tres días, lo cual resulta fuera de la realidad, pues si no hay medios de transporte, difícilmente las personas o la sociedad en su conjunto podría movilizarse, realizar sus actividades cotidianas, pues el combustible es vital para la marcha de la economía.

Pero habrá de reconocer que la oposición, como el resto de los funcionarios y dirigentes sociales, cumplen una función: aparentar ser opositores o estar en desacuerdo con una medida que no cambiará el rumbo de las cosas.

La realidad que vive el mundo no se cambiará con un bloqueo o una marcha, con un boicot a las gasolineras o con una reunión de la Cnago, el problema es profundo y, en consecuencia, deben encontrarse salidas similares.

Y una de ellas es acabar con la corrupción en Pemex y hacer de ésta una empresa eficiente para que cumpla con su propósito de servir al pueblo de México, no sólo a las camarillas de dirigentes sindicales ni a la cúpula burocrática; un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales y un manejo eficiente del erario público, más vocación de servicio y menos enriquecimiento de nuestros dirigentes, ese sería el camino indicado para empezar a cambiar las cosas en 2017.

TURBULENCIAS

Transparencia, ofrece Hernández Fraguas

El nuevo alcalde de la ciudad de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, que por segunda ocasión llega al cargo, en su toma de posesión hizo alarde de su capacidad de convocatoria: estuvo el embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, que fue presidente municipal de la ciudad; el ex líder empresarial y aspirante a la candidatura al gobierno del estado, Gerardo Gutiérrez Candiani; el ex gobernador interino y ex secretario de Gobierno del antiguo DF, Jesús Martínez Álvarez; el director del Instituto de Estudios Legislativos de San Lázaro y ex diputado federal, Sadot Sánchez Carreño, entre otros dirigentes empresariales, de colonos y de la sociedad civil que atestiguaron su llegada a la presidencia municipal en el emblemático Teatro Macedonio Alcalá, donde ofreció transparencia y cercanía con la ciudadanía en su nuevo gobierno, a la vez que llamó al diálogo, la concordia y la conciliación para llegar a acuerdos con los inconformes para que la ciudad deje de ser rehén de inconformes.

El discurso de Hernández Fraguas mereció el aplauso repetido en los asistentes al acto realizado el pasado uno de diciembre que diferenció el inicio de actividades de la nueva administración estatal, realizada un mes antes, en la madrugada, sin la presencia de personajes nativos de Oaxaca, sólo llegados de la ciudad de México bajo la oscuridad de noche. Hernández Fraguas pidió a sus colaboradores no entrar en componendas para resolver los problemas ni lucrar con los recursos públicos. El ex representante del PRI ante el INE reunió a la clase política oaxaqueña y sus 65 colaboradores que integran su equipo, que son representativos de la ciudad capital, en contraste con la camada de funcionarios de la CDMX del gobierno estatal que significan una carga para el erario público…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com