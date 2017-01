Las películas de Ambulantito abordarán la migración desde una perspectiva infantil

Ambulantito, la sección dirigida al público más joven de la Gira, reúne este 2017 diecinueve títulos divididos en dos programas. Tanto las animaciones como los cortometrajes documentales que la conforman tratan de acercar a niños y adolescentes a realidades diversas a través de una narración ágil y entretenida. El programa Traslados aborda la problemática de la migración en el mundo contemporáneo desde la perspectiva infantil, e Historias secretas explora el potencial de la imaginación para descubrir de forma lúdica las múltiples dimensiones que conforman la realidad.

“Traslados nos adentra en las circunstancias y sentimientos de una serie de niños de diferentes lugares del mundo cuyas familias se han visto en la necesidad de migrar por diversas razones: ya sea para elevar su calidad de vida, por la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, por problemas políticos o para sobrevivir en medio de una guerra. En todos los casos, los protagonistas de estos cortometrajes —algunos animados, de ficción o documentales— se enfrentan con formas de vida extrañas en terrenos desconocidos que los obligan a crecer y, en muchas ocasiones, a asumir responsabilidades propias del mundo de los adultos. Lo que revelan estas historias es el enorme reto que para ellos implica el cambio, pero también nos hacen ver su gran capacidad de adaptación, aprendizaje y crecimiento. Después de todo, los traslados suponen una nueva oportunidad para descubrir y reinventarse”, explican Itzel Martínez del Cañizo y Antonio Zirión, programadores de Ambulante.

El programa Historias secretas, por su lado, es una selección de cortometrajes sobre personas, objetos y animales que no son lo que parecen ni se ven a simple vista, que se mantienen ocultos ante el observador regular y requieren una mirada más atenta para ser descubiertos. “Los personajes de estas historias nos obligan a experimentar un ajuste de enfoque para develar otros mundos paralelos, donde diversas realidades son posibles: elementos domésticos que son hogar de seres miniatura, historias de amor entre alimentos refrigerados, ilusiones y sueños de hombres y animales urbanos, objetos que esconden una doble vida y submundos nocturnos llenos de alegría musical. El cine en clave animada nos permite soñar y vivir las múltiples dimensiones de lo real, desde lo micro hasta lo macro, donde el arma más poderosa es la imaginación”, añaden los programadores.

PROGRAMA TRASLADOS

Hija de Guangnan, Un año sin mis papás, Mi abuelo era un árbol de cerezo, Cuando escucho a los pájaros cantar, En el mar donde nací, Ir a casa, Caramelos enormes y chocolates con malvavisco

PROGRAMA HISTORIAS SECRETAS

1 minuto de naturaleza, Banderas de playa, Cambio de amigo, Dot, Hamlet: una comedia, La niña que hablaba gato, Minoule, El pingüino al que no le gustaba el agua, La vida de una piedra, One, Two, Tree, La bicicleta del elefante, Jonás y el mar.