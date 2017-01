Actores de Dirty Dancing inician el 2017 con Rosca de Reyes

Luego de un buen reestreno en el Gran Teatro Molière, la producción comienza el año con un elenco encabezado por Ximena Nava, Diego de Tovar y Luis Medina

Asael Grande

Uno de los espectáculos contemporáneos más arriesgados que regresó a los escenarios mexicanos desde el pasado 26 de diciembre, para una segunda temporada en el Gran Teatro Molière, es Dirty Dancing, producción que comenzó el año nuevo con la partida de la tradicional Rosca de Reyes, en la que el elenco convivió con los medios de comunicación.

Luego de un gran reestreno, la producción de Dirty Dancing comienza este 2017 con un elenco encabezado por Ximena Nava, Diego de Tovar y Luis Medina, en la que festejan en esta nueva temporada los 30 años de esta historia escrita por Eleanor Bergstein, y que celebrarán con algunas actividades que sorprenderán a sus fans en lo que resta de temporada.

“Estoy muy contenta de empezar el año trabajando con Dirty Dancing, pocas veces se tiene la oportunidad de hacer una segunda temporada en teatro, y retomarlo como de manera diferente también, me ha dejado mucho aprendizaje este musical, sobre todo porque es mi primer protagónico, aunque llevo haciendo teatro desde muy chiquita, pero este es mi primera oportunidad en grande, ahora tenemos nuevos compañeros en esta nueva temporada, eso le da un toque diferente, tenemos planeado ir a Guadalajara con Dirty Dancing, la gente pide que vayamos al interior de la República, ojalá vayamos a más ciudades”, dijo Ximena Nava (quien interpreta a Baby) en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por otra parte, la cantante Dulce (ex Academia), quien se integra a esta segunda temporada del musical para interpretar al personaje de Elizabeth, comentó a este diario: “me siento muy feliz, intentando adaptarme, la verdad es que nuestros compañeros me han recibido muy bien, hay muy buena vibra en la compañía, estoy muy contenta”. Respecto a sus próximos 20 años de carrera artística, Dulce agregó: “sí me gustaría hacer un concierto, algo especial, estoy en pláticas y planeándolo, muy poca gente sabe que estoy desde niña en esto, recientemente estrené un cover de Pastora Soler, una magnífica cantante española, que se llama La mala costumbre, y otra canción de Carlos Macías, que se llama Con la bendición de Dios, estaré lanzando más temas eventualmente”.

En Dirty Dancing se vive la nostalgia de la década de los 80, que desde el 2 de junio de 2016 conquistó a los asistentes al Gran Teatro Molière de la Ciudad de México. El elenco de la segunda temporada de este exitoso musical lo conforman: Ximena Nava (Baby), Diego de Tovar (Johnny), Luis Medina (Johnny), Sofía Rozanes (Penny), Gabriel de Cervantes (Jake), Irene Barssé (Marjorie), Diana Santos (Lisa), Rodrigo Llamas (Billy), Dulce López (Elizabeth), Sergio Jurado (Max), Juan Pablo Ruiz (Neil), Juan Navarro (Tito), Xavier del Valle (Mr. Schummacher), Neisma Ávila (Vivien), Ignacio Nass (Robbie), Elam Soria (Moe).

Dirty Dancing se presenta en el Gran Teatro Molière (Moliere # 328, Col. Polanco, delegación Miguel Hidalgo). Funciones: miércoles, jueves y viernes 20:30 horas; sábados 17:30 y 21:00 horas y domingos 13:00 y 18:00 horas.

