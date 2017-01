Elenco de El Rey León visita el Museo Memoria y Tolerancia

La actriz y cantante Fela Domínguez y compañía disfrutan y aprenden en la Isla Panwapa

Arturo Arellano

El elenco del exitoso musical El Rey León realizó una enriquecedora visita al Museo Memoria y Tolerancia, donde participaron en las actividades del área infantil con el afán de aprender y ser niños de nueva cuenta, y lo hicieron el Día de Reyes. Visitaron La Isla Panwapa, donde obtuvieron su credencial de miembros honorarios y descubrieron como tener una sana relación interpersonal, independientemente de cultura o creencias.

Fela Domínguez, que da vida a Nala en el musical platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, acerca de su experiencia y de cómo llevar este aprendizaje al terreno laboral de cada persona “es algo muy interesante y valioso, agradezco a este tipo de organizaciones que ponen su trabajo para ayudarnos a entender un poquito lo que nos falta en este país y el mundo, que es la tolerancia, en realidad está en escasez y lo vemos todos los días, explicárselo a los niños nunca estará de más, vimos aceptación, tolerancia, amarnos como somos, respetarnos y no sólo caernos bien, sino aprender a convivir, siento que si eso lo aprendemos desde niños vamos a tener un mundo mejor”.

Celebró que “ahora hay opciones para todos, y esa es la manera en que empezaremos a conocernos y respetarnos, desde niño en el juego. Hicimos una actividad en la que podíamos hacer una tarjeta con un personaje personalizado, nuestro propio avatar y pude elegir el color de mi piel, lo cual créeme que cuando era niña no era posible, porque tenía que dibujarme color carne, aunque no soy color carne, ahora pude elegir un color oscuro, es genial, siendo mulata, es perfecto, me acepto, no soy color carne, ¿Por qué tenía que dibujarme así?. Si eso se le inculca a los niños aprenderán a crecer sin bullying, con humanos más tolerantes. Invito a las familias a que vengan a este museo, porque muchas veces somos los adultos quienes no damos buen ejemplo”.

Siendo un elenco multicultural declaró que “una actividad como ésta, en que se reitera la tolerancia se llega al teatro con un chip distinto, en el elenco nos llevamos bien, pero nunca está de más el que recordemos que todos somos diferentes y debemos respetarnos, sí hay diferencias en el teatro, pero con esto ya tenemos otra mentalidad, sabes escuchar y sabes que todos pensamos diferente que debemos respetarnos, no hay impedimentos para llevarnos bien”. En relación a la actual situación de turbulencia en México dijo: “las artes son un medio de desahogo, no hay nada mejor para tener relajación y gozo, en todo el mundo sabemos que hay problemas y mucho estrés, pero las artes son ese lugar para respirar, que la gente cante, baile es la manera perfecta para desahogarse”. La temporada continúa con exitosas funciones en el Teatro Telcel, y por ello aún no hay una fecha para dar por terminado el proyecto.