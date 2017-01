Llama Tomás Palomares Parra a recuperar los valores humanos

Para recomponer tejido social

Naucalpan, Estado de México.- “No hay nada más importante en la vida familiar que no sean nuestros hijos. Nuestros hijos son la semilla del mañana, es por ese motivo que los invito a que compartan más tiempo con ellos. Hoy está en nuestras manos recomponer el tejido social, no sólo del Estado de México, si no del país entero”.

Con estas palabras se expresó Tomás Palomares Parra, dirigente seccional del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) a las familias suteymistas naucalpenses a quienes invitó a mantener la unidad en torno a sus seres queridos.

Y fue claro al señalar a los asistentes que “hoy no vengo como líder, ni político y no busco ningún cargo de representación popular. Vengo como ciudadano, como un padre de familia preocupado de que nuestros hijos no tengan un lugar seguro ni en casa ni en la escuela. Yo los invito a reflexionar y convivan más con sus hijos. Cierto, el internet es una herramienta necesaria, pero estemos más al pendiente de cómo utilizan nuestros pequeños esta red social y en qué ocupan su tiempo”, dijo.

Tomás Palomares Parra convocó a la base trabajadora a regresar a lo fundamental: “la recuperación de los valores humanos”.

Dicha reflexión se generó por los lamentables hechos que han venido ocurriendo en planteles educativos, del país, como lo son en Monterrey, Nuevo León, en donde un joven disparó contra sus compañeros y una profesora, dejando saldos rojos.

Asimismo, en Naucalpan, en el que un estudiante de una escuela en la colonia Valle Dorado, acuchilló a otro, afortunadamente, sin mayores complicaciones.

Palomares Parra pidió un momento de reflexión y tomar conciencia como padres de familia, sobre el comportamiento de sus hijos, al margen de su responsabilidad en el servicio público.

Dejó claro que en un mundo global, en el que las redes sociales hoy por hoy son un medio poderoso de información, estar muy al pendiente de ellos, y conocer su interacción en esos canales y medios masivos de comunicación que están prácticamente a “la mano de todos”.