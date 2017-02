El estilo de Hugo Chávez en Washington

José Antonio López Sosa

Desde los días previos a la protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sus discursos me hacen recordar al fallecido presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías.

He de aclarar que Chávez con mayor sentido político que Trump, pero al final, ambos carentes de todo sentido democrático cuando se refieren a los medios de comunicación, en especial a quienes no comulgan con sus ideas.

Trump tiene una lucha absurda contra CNN, The New York Times, ABC, NBC y cualquier medio de comunicación que le critique. Suele llamarles “FAKE NEWS” (noticias falsas) desde su cuenta de twitter y mantiene una postura fascista por el sólo hecho de pensar distinto que él.

Los discursos donde Trump hace referencia a la prensa, parecieran la calca de cuando Chávez se refería a RCTV, Globovisión, El Universal o El Nacional.

Los regímenes con tintes fascistas, como fue el de Hugo Chávez (hoy continuado bajo el mando de Nicolás Maduro) o como es la presidencia de Trump, necesitan un enemigo para sobrevivir.

En el caso venezolano el enemigo era la derecha, la oposición y los Estados Unidos; en el caso de Trump los enemigos son los migrantes, los musulmanes, los mexicanos y por supuesto, los medios que enlista entre sus detractores.

Al final del día, el hecho es patear al mensajero, como en los regímenes más totalitarios de la historia.

Afortunadamente, los Estados Unidos —a diferencia de Venezuela—, cuentan con un sistema judicial sólido donde se pueden procesar demandas y donde los jueces pueden detener las acciones ejecutivas tal como lo vimos hace algunos días, hecho que en Venezuela no existe.

Estamos frente al estilo chavista desde Washington, un mandatario que no soporta la libertad de expresión y la valida siempre y cuando comulgue con sus ideas.

Estamos frente a una presidencia estadounidense donde no hay adversarios sino enemigos, donde no hay opositores ideológicos sino enemigos, donde todo aquel que no piense como el presidente Trump es considerado enemigo del gobierno.

¿Cuántos enemigos internos tiene entonces?, las demandas y las acciones que seguirán en los próximos días nos darán una idea del tamaño.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977