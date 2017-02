Víctor Avitia da frescura a la música ranchera

El cantante prepara disco con canciones inéditas, en el que incluiría autores como Martín Urieta

Arturo Arellano

Víctor Avitia es un destacado cantante de música ranchera, con una éxitosa trayectoria de más de 25 años, en cuya experiencia acumulada ha notado que la música con mariachi merece tener un lugar mejor en el gusto y los medios mexicanos. Preocupado por lo anterior e impulsado por Atik Entertainment, Avitia prepara un nuevo disco, en el que da cabida a autores contemporáneos con canciones inéditas, de las cuales asegura hay belleza y poesía.

El disco no tiene fecha de salida y el cantante platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, que dará un toque fresco a cada canción, incluyendo incluso instrumentos no antes usados en este género. “En mi carrera he hecho tres discos, y estoy por sacar un cuarto material ya que desde el 2005 no he tenido nada nuevo. Queremos poner nuestro granito de arena para devolver la música con mariachi al lugar que merece. Hoy casi no hay espacios en los medios y está mal porque finalmente es nuestra música tradicional y mucha gente gusta de ella, pero no tienen dónde escucharla, dónde consumirla, los artistas que actualmente grabamos esa música no somos conocidos, entonces estamos luchando por ese espacio con un producto nuevo y fresco”.

Aseguró que “con el maricahi puedes cantar una balada romántica totalmente pop, pero sonorizada por un mariachi, incluso si esa balada requiere timbales, percusiones, guitarra o bajo eléctrico, los metales extras que le faltan al mariachi que son el trombón y el saxofón, no hay problema se incorporan, porque el mariachi no está peleado con la diversidad musical, ni con la actualidad que hoy vivimos”.

Sobre el hecho de apostar por temas inéditos y no de los autores consagrados como José Alfredo Jiménez, Javier Solís o Juan Gabriel, dijo “estamos en la captación de temas para el material nuevo, de entrada el señor Martín Urieta nos hará el favor de otorgar algunos temas, también Carlos Macías que ha tenido un éxito impresionante, Alejandro Ugalde, Enrique Tavera, este último con quien ya había trabajando en discos anteriores y finalmente vamos a reforzar el disco con dos o tres covers, pero que nunca se hayan cantado con mariachi. No vamos a grabar nada de los consagrados porque si queremos que el género viva, debemos hacer cosas nuevas también para las nuevas generaciones”.

Reconoció que la música de banda se encuentra acaparando los espcacios en México, pero no cree que sea lo mejor “está muy bien que la banda suene en todos lados, pero también debe haber lugar para el mariachi, he tenido oportunidad de salir al extranjero y es una cosa impresionante cómo reciben al mariachi, nos piden y les encanta, hay compañeros que incluso hacen temporadas muy exitosas en Japón, trabajando diario. Es entonces que no entiendo por qué en el propio México no tenemos ese cariño por nuestro mariachi, porque no es como en Centro y Sudamérica, en Europa y hasta en Asia, hay que valorarlo más”.