Elsa Rodríguez Osorio

Tener fiebre de más de 38.5 grados centígrados, dolor muscular, cansancio extremo y tos seca, son síntomas de alerta, pues podría tratarse de influenza o de una infección respiratoria viral severa, advierte la doctora María del Rosario Pérez Chavira, neumóloga de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. En las primeras 48 horas en que el paciente presenta los síntomas se debe iniciar el tratamiento, si no se atiende a tiempo el cuadro de influenza pueden surgir problemas mayores como neumonía que en algunos casos llevan hasta la muerte. Los de mayor riesgo, si no se atienden oportunamente y no se vacunan, son los niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial y con enfermedades respiratorias crónicas como asma y EPOC. Por su parte, Francisco Larrondubuno, gerente de Producto Antiflu-Des® de Laboratorios Chinoin, afirma que es importante contar con tratamientos de alta eficacia, amplia distribución y precio justo. Chinoin cuenta con una combinación única del antiviral: amantadina con compuestos que tratan la sintomatología de una infección aguda de vías respiratorias como son el paracetamol y la clorfenamina. Esta sinergia de componentes permite al paciente aliviar los síntomas y evitar la replicación del virus. Estudios clínicos revelan que se acorta el tiempo de recuperación en dos días si se toma al inicio de los síntomas. Otro antiviral en el tratamiento de los cuadros gripales e influenza tipo A es la rimantadina, que disminuye el tiempo de evolución y hasta un 50% la sintomatología gripal.

Hombres y mujeres perciben los colores de distinta manera. Los tonos de los colores son uno de los típicos temas en los que discrepan las parejas. Basta ver cómo mientras para los hombres un vestido simplemente es azul, para ellas puede tratarse de un atuendo azul marino, rey, turquesa, zafiro, pastel, aguamarina, etcétera. Estudios recientes revelan que la percepción visual está determinada por factores biológicos y que las mujeres son más sensibles para distinguir distintos matices en un gradiente. Lo mismo sucede en el caso de la saturación, por ello son capaces de ver una mayor cantidad de colores Los hombres, en tanto, muestran una mejor habilidad para distinguir barras blancas y negras en el espacio Sin embargo, las diferencias de género en relación con la vista no sólo recaen en la percepción del color, también en los aspectos de salud. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Londres, los hombres son hasta 16% más propensos a desarrollar problemas visuales severos debido a que suelen ignorar los síntomas y no buscan atención oportuna. Ellos son hasta 17 veces más propensos a padecer discromatopsia o daltonismo, trastorno que consiste en la dificultad para percibir los colores. Por otro lado, las mujeres son más proclives a desarrollar ojo seco, debido a los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo y la menopausia.

Tener una rutina para ejercitar la función cerebral es muy importante dice Beverly Sanborn, vicepresidente de Desarrollo de Programas en Belmont Village Senior Living, empresa americana especializada en el cuidado de las personas mayores. “Así como buscamos mantener el cuerpo en forma, es necesario trabajar para construir reserva cognitiva para ayudar al cerebro a evitar problemas de memoria y mantener la mente activa y alerta, a medida que envejecemos”. Junto con una dieta saludable y un programa de ejercicio que incluya una combinación de entrenamiento aeróbico y de fuerza, pueden ayudar a construir nuevas neuro-conexiones en el cerebro. Es de esta creación de masa cognitiva que las personas pueden aprovechar para mantener la función cerebral durante su edad madura. Construir la reserva cognitiva a lo largo de todas las etapas de la vida es importante porque los cambios en el cerebro pueden comenzar décadas antes de que los síntomas de enfermedades mentales como el Alzheimer, empiecen aparecer. Algunos consejos para mantener la mente ágil: Leer un artículo polémico en un periódico o revista y luego comentarlo. Recodar poemas o proverbios y decirlos en voz alta. Ejercicios de velocidad de procesamiento mental: hay distintos juegos para ello, tal como el de decir los meses del año o nombrar a los miembros de la familia en orden alfabético, o hacer una lista de todo lo que utiliza rueditas, todo en un lapso de 60 segundos.

