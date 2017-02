Para la realización del Pacific Standard Time: LA/LA, la Fundación Getty ha invertido 16 millones de dólares

De cinco estrellas

Victoria González Prado

El programa estará integrado por 80 exposiciones con obras de más de 1,100 artistas latinoamericanos; 40 serán sobre México

“Sabemos del clima político, y de los desafíos y por eso es tan importante nutrir y fortalecer nuestras conexiones culturales”, dijo Joan Weinstein, directora asociada de la Fundación Getty, en conferencia de prensa, en el Museo Jumex, donde presentó el programa Pacific Standard Time: LA/LA, que desde el 15 de septiembre de este año y durante cuatro meses (hasta 21 de enero 2018), se exhibirá en Los Ángeles y sur de California.

Para la realización del Pacific Standard Time: LA/LA, la Fundación Getty ha invertido 16 millones de dólares en subsidios y programas de apoyo para la investigación y exploración del tema central de la iniciativa: la influencia del arte latino y latinoamericano en Los Ángeles -de ahí los acrónimos LA/LA-.

El programa cultural y artístico estará integrado por 80 exposiciones (que desde hace cuatro años se investigaron y prepararon), con obras de más de 1.100 artistas latinoamericanos. Cabe destacar que 40 de las exhibiciones serán sobre México y versarán sobre arte, fotografía, arquitectura, cine, género, diseño, video, activismo, arte chicano, latino y diásporas.

“Esta es la primera vez donde tantas instituciones se unen para considerar el arte latinoamericano y latino de manera conjunta, y desde la perspectiva reveladora de Los Ángeles y del Sur de California. Nuestra meta principal es incrementar el nivel de entendimiento de este arte.

Dejar un legado alrededor de ello y entender cuál es la relación de este arte con Los Ángeles”, explicó Joan.

Cada una de las expos trata un diferente escenario del arte: desde la joyería y los artículos suntuarios prehispánicos a la pintura virreinal, y del diseño y la arquitectura a las instalaciones de arte contemporáneo, recordando además que Los Ángeles originalmente fue un territorio fundado dentro del Virreinato de la corona española, y que posteriormente fue parte del territorio mexicano.

Estas muestras también dejarán un legado duradero con la edición de numerosos catálogos y otras publicaciones a las que la Fundación Getty ha dado su apoyo.

“Es difícil encontrar una iniciativa artística y cultural de esta magnitud en la que se haya puesto tanto empeño, y a la que se le hayan dedicado tantos fondos en la exploración de un tema que, precisamente en una coyuntura política como la actual, haya resultado tan importante y tan necesaria”, dijo Joan Weinstein, al concluir su intervención.

En la presentación estuvieron directores de los Museos de California, curadores y directores de museos y fundaciones mexicanas. Una colaboración sin precedentes. “Pacific Standard Time: LA/LA, es incomparable por su magnitud, su alcance curatorial y su punto de vista”, aseguró Michael Govan, director del de Los Ángeles County Museum of Art (LACMA), que albergará cinco de las exposiciones que forman parte de esta iniciativa, además, dijo Govan, “este es un momento de olvidarse de muros y recordar que existen muchos puentes y conexiones entre los artistas”.

Pacific Standard Time: LA/LA será inaugurada el 15 de septiembre próximo y contará, entre sus múltiples actividades con un festival de artes escénicas que incluye la participación de la Orquesta Filarmónica de los Ángeles (Live Art: Latin America/Los Angeles), y del grupo mexicano Café Tacuba, e intervenciones sonoras en toda la ciudad. La lista completa se puede consultar en pacificstandardtime.org

Museos grandes y pequeños, centros artísticos comunitarios, galerías de arte universitarias y decenas de espacios culturales se han enfocado en la investigación y desarrollo de exposiciones que aporten a este conocimiento desde Santa Bárbara hasta San Diego y desde Los Ángeles a Palm Springs.

Entre los más conocidos nombres destacan, por supuesto, el Museo Paul Getty, el Centro de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Museo de Arte Californiano de Pasadena (PMCA), Los Ángeles County Museum of Art (LACMA). el Museum of Contemporary Art de San Diego (MOCA), la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), misma que realizó una curaduría musical y, su programa será dedicado a la Ciudad de México.

Para ello se trabaja con la compositora Gabriela Ortiz y se ha encomendado la creación de siete composiciones a músicos mexicanos.

En la presentación del programa participó Carlos Sada, subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores quien resaltó la convivencia entre comunidades de México y California, al señalar, “se trata de una sociedad que no puede ser destruida por nadie y es una relación casi única en el mundo”.

En su intervención Julieta González, directora del Museo Jumex se refirió a la importancia de la cultura y el apoyar y difundir el arte. “Para nosotros es muy importante apoyar este proyecto y ser parte de esta historia y celebración sin fronteras”.

Por último, los participantes en la conferencia de prensa coincidieron en señalar, “es el mejor momento para presentar esta muestra. Tenemos un clima político desafiante lo que hará todavía más interesante este proyecto en el que se contará con tantas instituciones y países Latinoamericanos”.

De las exhibiciones podemos mencionar: Radical Women: Latin American Art, 1960-1985, la muestra en The Hammer Museum, busca ser la primera gran genealogía de artistas feministas y radicales en la región durante los años descritos. Participan más de 100 creadores de 15 países.

Una exposición de culturas mexicana y estadounidense en California en el siglo XIX y comienzos del XX; otra sobre Martín Ramírez; una del arte cinético en América del Sur en los 60´s. Memories of Underdevelopment (que vendrá en 2018 al Museo Jumex). A Universal History of Infamy: Virtues of Disparuty y Radical Women: Latin American Art, 1960-1985.

Visualizing Language: A Zapotec Worldview, una exhibición de la Biblioteca Pública de Los Ángeles que celebra al idioma zapoteco como el vehículo para las experiencias culturales compartidas de la extensa comunidad oaxaqueña que vive en la urbe californiana.

Below the Underground (Centro Armory para la Artes), una muestra sobre arte actual mexicano de la década del 90, y Point/Counterpoint (Museo de las Artes Fotográficas), de fotografía contemporánea.

También Prometheus 2017 (Museo de Arte de la Universidad de Pomona), donde Isa Carrillo, Adela Goldbard, Rita Ponce de León y Naomi Rincón-Gallardo reinterpretan el mural Prometeo, que José Clemente Orozco pintó en Los Ángeles en 1930.

En la reunión estuvieron también Philippe Vergne del Museum of Contemporary Art de Los Ángeles (MOCA), Chad Smith de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), Michael Govan de Los Ángeles County Museum of Art (LACMA), así como representantes de la Oficina de Turismo de Los Ángeles y distintas instituciones mexicanas.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado