Josefina, “todo personal”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Hay palabras que sólo deberían servir una vez.

René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.

Josefina Vázquez Mota no olvida aunque perdone. No olvida que Felipe Calderón la abandonó como candidata presidencial por el PAN en el 2012. La dejó sin recursos y apenas si le llegaron, tarde, los recursos del instituto electoral. No olvida cómo Calderón y su esposa Margarita le jugaron las contras en ese proceso electoral e incluso en el de selección interna del Partido Acción Nacional, ya que los candidatos de la pareja presidencial eran Ernesto Cordero o, en el peor de los casos, Roberto Gil Zuarth.

Fue precisamente en el proceso interno donde toda la caballada se fue contra Josefina. Felipe, conocedor de las entrañas políticas de los delegados de su partido, el ex presidente panista movió sus cartas pero la gran mayoría de los electores internos de ese instituto político, decepcionados por la falta de reciprocidad del mandatario (con puestos en la administración pública) ante un partido disciplinado, determinaron no apoyar a sus candidatos.

Fue así como eligieron, con el riesgo de perder las elecciones, a Josefina, quien vio lo peor de su carrera política al convertirse en candidata presidencial. Incluso piensa que Calderón fue quien le abrió paso al ahora presidente Enrique Peña Nieto, quien jugó por el PRI.

Ahora Josefina se perfila a la candidatura azul al gobierno del Estado de México, pero tiene el resquemor de que otra vez sea traicionada por las estructuras de su partido.

Ese temor radica en el mismo apoyo de la familia Calderón tiene ahora hacia su candidatura mexiquense.

Sabe que hay fuego amigo. Primero desconfía de la ex pareja presidencial. Luego de sus contrincantes en esta contienda por la candidatura como son Ulises Ramírez y José Luis Durán Reveles, quienes van con todo, incluso contra el candidato de su partido.

El panorama para el PAN en el Edomex, es nebuloso. El PRI cuenta con un candidato que lleva la unidad de ese partido, Alfredo del Mazo, y una izquierda atomizada y resquebrajada. Esto le da una ligera ventaja, en este momento, al tricolor.

PODEROSOS CABALLEROS.- No reconocer sus errores es ofensivo. Sobre todo si viene de un político. Andrés Manuel López Obrador, acusó a militares que participaron en un operativo contra narcotraficantes en Tepic, Nayarit, de haber matado a niños.

Después del desmentido oficial, que le pidió al Peje que presentara pruebas de su dicho, refutó: “Yo les pido al secretario de Gobernación y al secretario de Marina que informen por qué incurren en esos procedimientos, por qué masacran a seres humanos.

Que informen quiénes fueron los masacrados en Nayarit”. Lástima que no entienda que en un enfrentamiento como ese, era matar o morir. Lo mejor, obviamente, es que no haya víctimas, pero en algunos casos eso es inevitable.

*** Una juez de Andorra, señaló al ex diputado priísta Óscar Javier Lara Aréchiga por tener una cuenta de 6 millones de dólares en una institución bancaria marcada por presunto lavado de dinero, de acuerdo con una nota del diario español El País.

La PGR tiene un año que no contesta la demanda de información de la jueza española, según el Diario El País, Canolic Mingorance Cairat.

Los casos de corrupción brotan como hongos por todas partes y nuestros políticos mexicanos salen a relucir por la inmundicia que dejan en su paso por la administración pública.

*** Otro político involucrado en actos corruptos, es el diputado federal Pablo Basáñez, quien enfrenta una denuncia penal ante la PGR por la presunta desaparición de combustible y asfalto donados por Pemex al ayuntamiento de Tlalnepantla en 2013, cuando el político priísta fungía como alcalde. Otro caso impune.

AL FINAL DE CUENTAS: Para la clase política el gobierno del futbolista Cuauhtémoc Blanco es un desastre al frente de la alcaldía de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo para Fitch Ratings, le da una buena calificación al analizar un crédito de Banorte por 42 millones de pesos, mismo que está garantizado por el 6% de los recursos, presentes y futuros, del Fondo General de Participaciones del Municipio.

Cuenta con disciplina en el gasto y sus ingresos son estables. En los primeros nueve meses de 2016, el Ramo 28 del Municipio registró un monto acumulado de 280.7 millones de pesos. Buena calificación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Grupo Financiero Santander, liderado por Héctor Grisi Checa, y UNICEF México, representada por Christian Skoog, estructuraron conjuntamente una campaña de recaudación de fondos, a través de la red de cajeros automáticos de este banco a fin de incrementar la inclusión y la permanencia escolar de niños en los municipios más pobres del país. A partir del 15 de febrero y hasta al 15 de marzo, los clientes y usuarios de cajeros automáticos Santander podrán apoyar la educación de niños y niñas en México, donando 6 pesos.

