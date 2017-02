Terapias y consejos para dejar de fumar

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Estereotaxia, alternativa para el mal de Parkinson

IMSS invierte 2 mil millones de pesos en hospitales en Edomex

Existe una gama de productos de reemplazo de la nicotina que son de venta libre. En la mayoría de las farmacias se puede adquirir goma de mascar, parches y caramelos con nicotina. El spray nasal y los inhaladores con nicotina se venden solamente bajo prescripción médica. A pesar de que los reemplazos de la nicotina sean útiles para dejar de fumar, todavía es difícil romper con el hábito, especialmente cuando se intenta sin apoyo. Lo mejor para dejar de fumar es buscar la ayuda de un médico o de un consejero capacitado como especialista en el tratamiento de la adicción al tabaco. Por ejemplo, puede ser útil administrar otros medicamentos de venta bajo receta médica junto con los reemplazos de la nicotina: el bupropión puede ayudar a controlar las ansias por la nicotina y la vareniclina puede reducir los efectos agradables de fumar y disminuir los síntomas de abstinencia de la nicotina. También recomienda la terapia conductual, además de los medicamentos. Esto implica reemplazar conductas antiguas por nuevas rutinas no relacionadas con el hábito de fumar. Por ejemplo: evitar los lugares donde normalmente se fuma e ir a sitios donde no se permite fumar. Juntarse con gente que no fuma o que también desean dejar de fumar. Deshacerse de los cigarrillos. Masticar chicle mientras se conduce o tomar nuevas rutas para llegar a los destinos habituales, a fin de mantenerse enfocado en el entorno, sin pensar en fumar. El esfuerzo valdrá mucho la pena porque los beneficios para la salud de dejar de fumar son enormes y empiezan a acumularse casi inmediatamente después de dejar el hábito.

En la actualidad, el avance de la ciencia permite contar con nuevas alternativas terapéuticas para tratar enfermedades crónicas neurológicas, como el Parkinson. Tal es el caso de la estereotaxia, intervención de mínima invasión que ayuda a reducir o eliminar, en algunos casos, el temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos y la inestabilidad postural, síntomas característicos del padecimiento. Javier Ceballos Medina, especialista en neurocirugía funcional y estereotaxia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informó que en diciembre pasado el equipo de neurocirugía llevó a cabo con éxito la primera operación de estereotaxia a un paciente de 50 años con Parkinson. Se trata de un varón diagnosticado cinco años atrás con la enfermedad. El temblor y rigidez iniciaron en sus extremidades del lado izquierdo para posteriormente afectar las del derecho, imposibilitándolo a valerse por sí mismo. El 13 de diciembre de 2016 se efectuó la intervención por un equipo multidisciplinario, encabezado por el doctor Ceballos Medina. Como primer paso al paciente se le fija el aro de estereotaxia, instrumento que, a través de un estudio de tomografía, permite ubicar las coordenadas específicas para efectuar la lesión cerebral, que eliminará los síntomas de la patología. Para iniciar se practica una incisión en el cerebro de unos cuatro centímetros, ya sea en el hemisferio derecho o izquierdo, según se requiera. Posteriormente, se abren las membranas que mueven el cerebro y se introduce un electrodo en el blanco para comenzar la lesión por radiofrecuencia, que es una aplicación de calor denominada termocoagulación. La cirugía fue exitosa al lograr que desapareciera el temblor, la rigidez y mejoró su estabilidad postural del lado derecho. Sin embargo, al ser una enfermedad crónica los síntomas pueden volver a aparecer.

Mikel Arriola, director general del IMSS, anunció la inversión de más de 2 mil millones de pesos en la construcción de tres hospitales de especialidades en Atlacomulco, Ixtapan de la Sal y Tepozotlán, además de una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Ecatepec. El Hospital de Atlacomulco contará con 15 especialidades, tendrá una capacidad de 90 camas y atenderá a medio millón de derechohabientes. En tanto que el de Ixtapan de la Sal contará con 20 camas y otro en Tepotzotlán tendrá 260 camas. Esta infraestructura forma parte del Plan de Inversión Nacional 2016-2018 del Seguro Social, para el que se destinan 20 mil millones de pesos y contempla la construcción de 12 hospitales más.

