La trata de personas se ha convertido en el gran negocio de las bandas criminales dedicadas a este ilícito; se tiene registro de que obtienen alrededor de 35 mil millones de dólares anuales.

La presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez, del PRI, sostuvo que para erradicar este delito se deben instrumentar estrategias enfocadas a la prevención en las que no sólo participen los tres órdenes de gobierno, sino la sociedad civil.

En su calidad de secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, destacó que la prevención es un eje fundamental para orientar a la población a que no sean presas fáciles, pues puede ser muy vulnerable, sobre todo porque existen altos índices de pobreza y corrupción.

Insistió que el Estado debe ser garante para proteger y conservar la dignidad humana, y añadió que se debe privilegiar el valor, la dignidad y la libertad de los individuos.

“Sólo garantizando los derechos humanos de las víctimas se logrará protegerlas, por lo que las entidades federativas deben armonizar las leyes en la materia”, dijo.

La legisladora indicó que el Congreso tiene el compromiso de hacer leyes dirigidas a la protección de la víctima y, en el caso de la explotación sexual, vayan en contra del tratante y del que contrata el servicio.

En tanto, la diputada Paola Galico Félix Díaz, del PVEM, apuntó que sólo con voluntad política se podrá castigar en los estados el delito de la trata de personas, pues “donde no se está contemplanda la armonización no han sucedido sentencias y por lo tanto no se persigue este ilícito”.

Mencionó que es importante dejar claro que hay entidades donde no hay fiscalías, ni espacios para la atención de la trata de personas, por lo cual es difícil castigar el delito cuando esté identificado.

Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en la Cámara Alta, resaltó que la serie de acuerdos que México ha signado con otros países, ha permitido una cooperación internacional para desarticular las bandas criminales.

El Estado, dijo, tiene la obligación de promover, vigilar y garantizar los derechos humanos, por lo que si cada quien hace lo que le corresponde, las sanciones a este delito se realizarán adecuadamente.

Jorge Martínez Arreguín, representante del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad de México, informó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas el delito de la trata de personas deja una ganancia anual a las bandas criminales de alrededor de 35 mil millones de dólares.

Además, se calcula que cada año se somete a este delito a más de 800 mil personas en el mundo, y se han identificado a más de 2.5 millones de personas víctimas de este ilícito, es decir, que se solo se logra rescatar a una persona de cada veinte.

“DEBEMOS VOLTEAR A EUROPA”

Frente a la coyuntura que plantea el nuevo gobierno de los Estados Unidos, México debe buscar otras opciones de relación en materia política, comercial y económica, y voltear hacia Europa, pero también a América Latina y Asia.

Así lo planteó la vicepresidenta de la Cámara Baja, Guadalupe Murguía Gutiérrez, en el marco de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

Consideró que “solamente de esa manera será factible que nuestro país logre diversificar sus opciones para ampliar vínculos comerciales, económicos, culturales y educativos con otras naciones”.

La legisladora, en la reunión con sus homólogos del viejo Continente, expresó la importancia de reforzar los lazos con la Unión Europea, pues ello representaría retos y oportunidades diferentes. Coincidió con la diputada europea Teresa Jiménez Becerril, en el sentido de que el nuevo entorno general que México vive frente a Estados Unidos, debe buscar nuevos horizontes.

LAS REFORMAS DE MÉXICO

De acuerdo a un estudio de la OCDE, las reformas en México están funcionando, pero las desigualdades persisten en el país.

En su Estudio Económico de México 2017, bajo la responsabilidad del Comité de Análisis Económico y de Desarrollo del organismo, que se encarga de la situación económica de los países miembros, destaca que en las últimas tres décadas el país ha experimentado enormes cambios estructurales: De una economía dependiente del petróleo a principios de la década de 1990, a un centro manufacturero después del TLCAN a mediados de esa misma década, México se ha convertido cada vez más en un centro de comercio internacional.

Señala que la proximidad al mercado de exportación de Estados Unidos de América sigue siendo una ventaja competitiva, pero México ha impulsado estratégicamente el libre comercio al suscribir 12 acuerdos con 46 países. México es ahora un importante exportador mundial de automóviles y televisores de pantalla plana, entre otros productos.

