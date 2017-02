Alejandro Fernández está Rompiendo fronteras

“El Potrillo” presenta nuevo disco y anuncia acciones en relación a su fundación

Prepara su regreso a la música ranchera dentro de los próximos dos años

Arturo Arellano

Cervecería Fortuna, en Guadalajara, Jalisco, fue la sede que albergó el lanzamiento del nuevo disco de Alejandro Fernández “Rompiendo fronteras”, que marca un nuevo ciclo para el cantante, que además anunció acciones en relación a su fundación que lleva su nombre, de las que destaca justamente un acuerdo con Cervecería Fortuna, con quien elaborará una edición especial de su bebida con la etiqueta “Afortunada”, cuyo 5% de ventas será destinado a la Fundación Alejandro Fernández.

Muy emocionado, El Potrillo adelantó que prepara su regreso triunfal a la música ranchera y no pasarán más de dos años para que salga a la luz su proyecto, mientras tanto con este nuevo material “Rompiendo fronteras” y su primer sencillo “Sé que te duele” ya ha logrado el Disco de Oro por altas ventas apenas a una semana de su lanzamiento.

En conferencia de prensa, Alejandro Fernández se hizo acompañar de Jesús López, director de Universal Music, quien comentó: “es un disco que lleva dos años en la incubadora, nos juntamos en la casa de Alejandro para platicar y lograr algo especial, ya que la industria te obliga a innovar disco con disco, aunque seas un artista con millones de copias vendidas. De manera que nos dimos a la tarea de escuchar a nuevos, compositores y dimos con un total de 500 canciones, de las que quedaron sólo 11”.

Explicó que el lanzamiento de este disco es apenas el comienzo de un gran camino de sorpresas. “Instalamos un estudio móvil y estuvimos haciendo pruebas, la raíz de todo este disco sale de Guadalajara, de modo que ‘Rompiendo fronteras’ ya está, pero sigue en proceso de creación, nuevas canciones, colaboraciones, piensen que la evolución del mundo discográfico nos tiene trabajando de manera inusual. Antes sacabas el disco, luego hacías gira y hasta ahí, ya no tenías nuevas canciones de tu artista hasta cinco años después. En este caso, Alejandro es pionero de una nueva forma de crear, sale el disco y vendrán periódicamente nuevas sorpresas”, dijo, entre las que especuló un dueto con algún artista de regional mexicano, ya sea Julión Álvarez, Tigres del Norte o Marco Antonio Solís, lo cual marcaría también su regreso triunfal a la escena de la música ranchera, teniendo para esto un proyecto entre manos, que saldría a la luz dentro de los dos años próximos.

Su experiencia con “Rompiendo fronteras”

El también embajador de Jalisco, Alejandro Fernández, explicó que el disco ha sido “una experiencia increíble, fue maravilloso haber conocido a estos nuevos personajes de la composición, porque de alguna manera estábamos en la búsqueda y coincidimos con chicos que están componiendo de manera fresca. Joss Favela es uno de los más jóvenes, es un niño de 23 años y llegó muy tímido, pero es carismático y tiene una calidad impresionante para escribir, que se conjugan dos cosas, muy buenas letras y muy buenas melodías, no digo que lo esté descubriendo, porque ya tiene muchos éxitos en la onda grupera, pero ha sido un gran privilegio conocerlo y tenerlo en el disco”.

Apuntó que “hicimos las cosas al revés, antes buscábamos compositores de pop y los traíamos al regional, ahora fue al revés, quisimos que las canciones nacieran en regional y las trajéramos un poco al pop con los tintes de México y la música regional”.

Sobre México y Trump

Alejandro Fernández se dio tiempo para opinar sobre la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos: “somos un país muy capaz, muy inteligente y trabajador. Tenemos la capacidad de no depender de nadie, he visto muchos países que se han volteado y le han dado la mano a México, una palmadita o nos apoyan, he visto muchísimos documentales en donde hay países que no dependen de Estados Unidos, entonces hay que seguir unidos con nuestros valores y salir adelante”, dijo.

El tema de Luis Miguel es difícil, pero ya lo están viendo los abogados

En relación a la gira que pretendía junto a Luis Miguel y que finalmente no se concretó se limitó a decir: “es un asunto que será tratado por los abogados, no puedo decir nada porque me metería en problemas” y aclaró que sus publicaciones en Instagram haciendo alusión al “Sol” no fueron malintencionadas “no fue nada personal, las publicaciones en Instagram las hice porque así era mi sentir, pero yo hablo del sol como un astro, ya si se quieren poner el saco, es otra cosa. Mi padre me ha enseñado a tener respeto por mis colegas y eso es lo que hago. El tema con él (Luis Miguel) si es difícil, pero como dije ya lo tratan los abogados”.

Su hija América podría ser presidenta de su fundación

Por otra parte, destacó que “América, una de mis gemelas, pretende estudiar diseño, está interesada en ese tipo de temas y es muy sensible” de modo que siendo también amante de la cultura mexicana podría ser presidenta de la Fundación Alejandro Fernández, que busca ayudar a la población indígena de México, empezando por la de Guadalajara y con el interés de extenderse a todo el país, así también preservar la cultura origen del país. En cuanto a la cerveza “Afortunada”, edición especial creada por Cervecería Fortuna, se dijo contento de que se sume a su causa. “Estará saliendo esta edición especial a nivel nacional, pero sólo por temporada, es una cerveza hecha a base de trigo y lleva por nombre ‘Afortunada’, el 5% de sus ventas será destinado a la fundación”.

Aplaude a Café Tacvba por dejar de tocar “Ingrata”

Por último, aplaudió la decisión de Café Tacvba en cuanto a su decisión de retirar el tema “Ingrata” de sus presentaciones, ya que según los músicos hace alusión a la violencia de género “a mí me parece una canción bastante divertida, sin embargo, sí creo que la música puede infundir actitudes machistas, pero es más una cosa del cerebro de quien escucha, debe ser algo aislado, no obstante si está en el poder de la banda quitar la canción yo lo aplaudo” y reconoció que él ha tenido que enfrentarse a este tipo de controversias “varias veces, con el tema ‘Unas nalgadas’ e incluso con ‘Mátalas’, pero si te pones a escuchar la letra de esta última te das cuenta de que realmente habla de amor”, concluye.

Alejandro Fernández recibió Disco de Oro por las altas ventas de “Rompiendo fronteras”, apenas a una semana de su lanzamiento y cuádruple disco platino por su anterior producción “Confidencias reales”. El disco nuevo ya está disponible a la venta tanto en formato físico como digital.