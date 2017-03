La Sincronía de Macarena Miguel

La actriz participa en la serie que se estrena este 1 de marzo por Blim

Asael Grande

Exitosa protagonista de la exitosa serie Violeta, la actriz Macarena Miguel, estrena este 1 de marzo la serie “Sincronía”, que se transmitirá por la señal de la plataforma Blim, y cuyo papel es ser la novia del protagonista: “vienen muchas cosas nuevas, que son dos series de televisión y una película, entonces estoy muy contenta, la serie se llama ‘Sincronía’, me llamaron para el casting, y a Gustavo Loza le encantó mucho mi trabajo, y finalmente se decidió mi papel, que es una niña a la que secuestran a su novio, entonces es como todas las cosas que ella pasa mientras el novio está secuestrado, y ella también tiene problemas internos, en el elenco está Silvia Palacios, Juan Pablo Medina, Sofía Sisniega, Yankel Esteban.

La verdad es que es un elenco bastante interesante, hay desde gente con trayectoria increíble, hasta chavitos que estamos empezando, en realidad la serie toca temas muy fuertes, son cuatro historias, cada una de cuatro capítulos, y cada uno de éstos es el punto de vista de cada personaje, es la misma historia pero contada de diferente manera, se estrena este 1 de marzo”, dijo Macarena, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Sobre su personaje, Macarena comentó: “la verdad es que me recordó mucho mi etapa de adolescente insoportable, que llora todo el día y odia a sus papás, porque es una niña de quince años que le pasan muchas cosas, mi preparación fue remontarme a mis años de pubertad, estuvimos grabando en la Ciudad de México, en el puerto de Acapulco una semana, y en Mazatlán, de la primera historia en la que yo participó, grabamos durante un mes”.

Nacida el 20 de abril de 1995, conocida por su papel Gery en la serie de Disney Channel, Violeta. Macarena también actuó en la telenovela infantil mexicana, Sueños y caramelos donde personificó a Benita Monraz: “empecé haciendo comerciales, hice absolutamente de todo, de ahí me metí al CEA infantil a estudiar cuatro años, a partir de ahí empecé con Televisa, y a los dieciocho años empecé a trabajar para Disney, me siento plena cuando estoy en la actuación, me encanta mucho el teatro, pero no he tenido oportunidad de hacerlo, me gustaría hacer teatro musical, agrega Macarena, quien a los 10 años de edad incursiona en el cine con la película El baúl de Mario, dirigida por Felipe Arellano; tuvo una pequeña participación en Amor a primera visa junto a Jaime Camil, Omar Chaparro y Juan Pablo Gil: “este año saldrá la película que se llama ¿Cómo cortar a tu patán?, que se piensa estrenar en octubre, trabajé con el productor Leo Zimbrón, y están Mariana Treviño, Sebastián Zurita y Christopher Von”, adelantó la actriz.

Finalmente, Macarena Miguel invita a nuestros lectores a que vean la serie Sincronía: “es una propuesta totalmente diferente, es importante darle oportunidad a nuevos contenidos, a nuevas formas de presentar un preyecto, y creo que esta serie lo tiene todo”.