Augusto Corro

En el mundo nos encontramos con gente que para lograr sus ambiciones personales no le importa practicar todo tipo de conductas, como la hipocresía.

Es el caso del ex presidente Felipe Calderón, que donó su pensión de alrededor de 205 mil pesos a una asociación que combate el cáncer infantil. ¿Se trató de un gesto de generosidad? Suponemos que no, porque generosa “es la persona que gusta de dar de lo que tiene a los demás, o de compartirlo con ellos, sin esperar nada a cambio”. Y adquiere un gran valor moral, cuando no se cacarea el hecho.

Esa acción dadivosa se envió a los cuatro vientos para que todo mundo conociera la conducta bondadosa del ex mandatario, que no tuvo el efecto necesario, porque la esposa de Calderón, Margarita Zavala, se encuentra en plena precampaña política rumbo a las presidenciales de 2018.

Lo que debió ser un gesto de generosidad se convirtió en un acto de franca hipocresía, con el fin de apuntalar o apoyar la imagen de Margarita, que sufrió un deterioro considerable con la derrota de Hillary Clinton, a la que le apostó por la victoria. El ganador fue el patán Donald Trump, que indirectamente estropeó el juego político de los Calderón.

¿Cómo recuperar el terreno que perdió Margarita? Fácil, participar en acciones y actos que les permitieran simular que se trata de una pareja de seres generosos que no les importa sacrificar su dinero para ayudar a los necesitados. Nadie se lo creyó. Se vio en el gesto de Calderón como una actitud convenenciera de beneficio directo a su esposa.

Siempre que se trata de aprobación de los presupuestos anuales, en el Congreso se someten a discusión las pensiones de los ex presidentes; Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El tema se toca, pero no realiza ningún cambio.

No importa que México se encuentre en situaciones críticas económicamente, a los pensionados les importa un comino. Ante los planteamientos de cancelarles esos beneficios millonarios a los ex mandatarios, son unas cuantas voces entre los legisladores, que buscan terminar con esos privilegios inmerecidos que reciben los citados políticos. ¿Qué méritos hicieron durante su gestión gubernamental que fueron premiados de por vida?

Volvemos al asunto de Felipe Calderón, que si en realidad pretendía impactar a la opinión pública, lo que debió hacer fue renunciar a toda la pensión, es decir, ya no cobrar dinero y tampoco aceptar el aparato de seguridad que lo protege a él y a su familia, así como el equipo de colaboradores administrativos, que le cuesta a los mexicanos alrededor de 50 millones de pesos anuales. ¿Qué opina usted amable lector?

NO PUEDE CON EL PAQUETE

La demagogia encuentra en su principal oponente en la realidad de los hechos. Basta con ver el papel del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, incapaz de resolver los problemas de inseguridad en Veracruz.

Apenas en diciembre pasado prometió erradicar a la delincuencia que tiene asolada a los veracruzanos, pero no puede hacerlo. La espiral de violencia continúa imparable.

El martes pasado, al filo de las 23:00 horas, fueron localizados los cuerpos sin vida de 11 personas en una de las calles de la colonia Graciano Sánchez, en Boca del Río, Veracruz. Las víctimas fueron abandonadas dentro y fuera de una camioneta. Los criminales dejaron cartulinas con mensajes amenazantes.

Por la mañana llegó a Veracruz personal de la Gendarmería Nacional para colaborar en la lucha contra la delincuencia organizada en la zona montañosa central de esa entidad, donde se realizan las ejecuciones de personas y crecen los enfrentamientos armados.

Concretamente, la fuerza pública llevará a cabo su operativo en los municipios siguientes:

Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Fortín, Córdoba, Amatlán, Cuitláhuac, Yanga y Omelaca.

Los veracruzanos se dieron cuenta que ni el gobierno de Fidel Herrera, ni el de Javier Duarte, pudieron frenar a las bandas de delincuentes que se dedicaban al tráfico de drogas, secuestros y asesinatos.

Prometió el gobernador Yunes Linares recuperar la seguridad para los veracruzanos, pero como político que es, se apoyó en la demagogia para ganar votos. Ahora vemos que Veracruz la situación no cambió, que todo se trató de falsas promesas.

El mandatario dio más tiempo y atención al asunto del saqueador del tesoro público de Veracruz, Javier Duarte, que a pesar de que se le busca por cielo, tierra y mar, no aparece por ningún lado.

Esa dizque supuesta investigación y persecución del ex mandatario sirvió para distraer la atención de la población y de paso le permite a Yunes Linares, mantener un “show” que de tan repetitivo ya cansa.

