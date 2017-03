Lorena Herrera se enfurece con Wikipedia

Lorena Herrera asegura que un artista no tiene necesidad de revelar su edad, ya que el actor o cantante tiene la edad que la gente ve en pantalla. “Wikipedia no sabe lo que dice, ni me llamo Marissa no tengo la edad que dice, no le hagan caso”, expuso al programa “Suelta la sopa” donde manifestó su total desacuerdo con el famoso portal de biografías, que señala que tiene 50 años de edad.