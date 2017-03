Las Musas de Natalia Lafourcade

Se presentó una vez más en el Teatro Metropólitan, ahora con un show que sirvió para dar el cerrojazo final a la promoción de su disco “Hasta la raíz”, que la encumbró en la cima de la popularidad, y pasar la estafeta al que será su nuevo trabajo discográfico

Asael Grande

Tras la gran demanda de boletos para verla en vivo y a todo color, Natalia Lafourcade se presentó una vez más en el Teatro Metropólitan, ahora con un show que sirvió para dar el cerrojazo final a la promoción de su disco “Hasta la raíz”, que la encumbró en la cima de popularidad, y pasar la estafeta al que será su nuevo trabajo discográfico, “Musas”.

Previo a sus dos presentaciones para su público, la cantante y compositora presentó para un selecto grupo de fans, un showcase como parte de lo que será su nueva placa discográfica, titulada “Musas” (a lanzarse el próximo 5 de mayo), en la que Lafourcade hace un homenaje al folklore latinoamericano en manos de los Macorinos (Juan Carlos Allende) y Miguel Peña), el cuatro venezolano y la jarana de Gustavo Guerrero, las percusiones de Martín Bruhn, el armonio de Cheche Alara y el contrabajo de Luri Molina.

Junto con el gran equipo que trabajó con Lafourcade en este proyecto, se hizo una curaduría entre grandes compositores, encontrando canciones divinas. Temas de Agustín Lara, María Grever, Violeta Parra, Margarita Lecuona, Atahualpa Yupanqui, Roberto Cantoral, Francisco Dino López Ramos, Alberto Domínguez, Álvaro Carrillo, Frank Domínguez, Augusto Polo Campos, Simón Díaz, Benigno Lara Foster, Gustavo Guerrero, David Aguilar, entre otros.

Con 15 años de trayectoria artística, con “Hasta la raíz”, Lafourcade se hizo acreedora a Certificación de Doble Platino + Oro en México, ahora espera el lanzamiento de sus Musas: “Estoy muy emocionada, muy contenta, no esperaba poder tener un disco tan rápido, realmente quería darme ese espacio para hacer música en mi casa, con mis amigos, con toda esa gente que tanto admiro, y el proyecto ha tomado una fuerza abismal, todos nos hemos desvelado muchísimo para poder mostrar esto, y hoy invitamos a gente muy especial, a mis seguidores, mis fans, a la prensa que nos impulsa, no podría ser lo que soy sin ustedes, trato de montar mi vida entre todo esto, encontrarme a mí, conectar con mi tierra, con el campo, con mi casa, con mi alma, y me encanta poder compartir eso con ustedes”, expresó Natalia, quien interpretó en su showcase, temas como Luz de luna, Tú me acostumbraste, Qué he sacado con quererte (Violeta Parra), Volverte a ver, Mexicana hermosa, y Tú sí sabes quererme.

La cantante y compositora, lanzó hace unos días su nuevo sencillo y video del tema “Tú si sabes quererme”, en colaboración con el dúo Los Macorinos (Juan Carlos Allende y Miguel Peña) y que es el primer corte de este trabajo sonoro, que estará listo para el mes de mayo. El videoclip de “Tú si sabes quererme” fue dirigido por Juan Pablo López-Fonseca, con quien Lafourcade ya había trabajado en su disco “Hasta la raíz”, con el que ganó 5 premios Grammy Latino y un Grammy Americano.