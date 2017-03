LemonGrass enloquece a sus fans

Ari Borovoy, el mánager de LemonGrass, anunció durante el concierto que el grupo regresará en agosto al Centro Cultural Teatro 1 para deleitar de nueva cuenta a sus fans

Asael Grande

El grupo LemonGrass presentó en el Centro Cultural Teatro 1, su primer concierto en vivo, en la que interpretaron para todos sus fans lo mejor de su repertorio de su álbum homónimo y piezas nuevas.

Luego del espectáculo que la agrupación infantil ofreció en la Feria Nacional de Zacatecas en septiembre pasado, la banda conformada por Nathan, Yael, Emiliano, Ivanna, Jelly, Paula y Sophie, ofrecieron dos funciones totalmente agotadas para sus fans, quienes esperaron con ansias divertirse, y pasar un buen momento con la presentación de LemonGrass, quienes este año lanzaron un reempaque de su disco debut, que se titula “LemonGrass Deluxe Edition”, placa discográfica que, además de contener seis temas en inglés y el mismo número de melodías en español, contiene tracks sorpresa, que sonaron durante su concierto.

Con un despliegue escénico multimedia, luces multicolores, láser, buenas coreografías, los 7 talentosos integrantes de LemonGrass, se presentaron ante mil 200 personas, y ofrecer sus primeros conciertos oficiales, para poner a gritar a cientos de pequeños fans, que iban acompañados de sus padres.

Al apagarse las luces del recinto LemonGrass comenzó el concierto con un medley de Onda Vaselina, OV7 y Kabah, para rendir tributo a estas agrupaciones, con temas como “Sube y baja”, “Jam”, “Lero lero”, y “Juntos”: “¿Cómo andan, Lemoners?, estamos muy contentos que de que hayan venido a pasar el mejor día de sus vidas, sus papás, su abuelita, su tío, su hermano mayor, su familia, que también vinieron a divertirse, este día es muy especial para nosotros, porque es nuestra fiesta, la fiesta más grande de todo el año, y ustedes son nuestros invitados especiales, y como es una fiesta tenemos que cantar, bailar, gritar y sonreír hasta que ya no puedan más”, fueron las palabras de bienvenida de Jelly.

Para continuar la tarde del show, LemonGrass cantó “La bicicleta” (de Carlos Vives y Shakira), “Piensa en mí”, “Piki piki” (de Joey Montana), y un medley en inglés, que incluyó el tema “Sorry”, de Justin Bieber, “This Is What You Came For” (de Rihanna y Calvin Harris), y “Baby” (de Taylor Swift).

El momento más esperado de la tarde llegó, cuando los LemonGrass interpretaron “Mi mundo gira contigo”, el sencillo más exitoso que los está colocando como una de las revelaciones del género pop, y los han llevado a ser considerados como los sucesores de OV7.

Rumbo a la recta final, sonaron “Sing Me to Sleep”, el movido “Baila sin miedo”, y “Emily Taught Me to Fly”. Ari Borovoy, el mánager de LemonGrass, anunció durante el concierto que LemonGrass regresará en agosto al Centro Cultural Teatro 1 para deleitar de nueva cuenta a sus fans.