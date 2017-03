La familia Roldán Sandoval cautiva con Dorian Gray, el musical

La puesta en escena se presenta de lunes a miércoles con una sorprendente producción

Asael Grande

Con más de dos años de preproducción y con las primeras funciones agotadas, “Dorian Gray, el musical”, se reestrenó en el Centro Cultural Roldán Sandoval, bajo la producción de Mauricio Roldán Sandoval, quien además interpreta magistralmente el papel de “Dorian Gray”. Fue hace 20 años, un 13 de enero de 1997, en la que el mencionado foro teatral abrió sus puertas con la puesta en escena “Dorian Gray, el musical”, interpretado aquella ocasión por el actor Fred Roldán, quien ahora entrega la batuta a su hijo Mauricio, como productor y protagonista de la historia.

Inspirada en la obra Oscar Wilde, el musical “Dorian Gray”, aborda de la fascinación de la belleza, en la que el artista Basil Hallward (Gustavo Robles) pinta el retrato de un joven llamado Dorian Gray (Mauricio Robles), sin imaginarse el infierno que se avecinaría a partir de la develación de dicho cuadro. Lord Henry Wotton (Christian Veac), amigo de Basil, abre la Caja de Pandora al conocer a Dorian y despertar en él toda clase de pasiones, sensaciones y experiencias, desde las más exquisitas hasta el más bajo nivel de la degradación, ocasionando, por ejemplo, que el amor de la virginal Sibyl Vane (Melissa Barajass) termine destrozado de la manera más vil.

Todas las atrocidades y crímenes que Dorian Gray pudiera cometer se verán reflejados en el retrato, mientras que por él no pasarán los años ni muestra alguna del monstruo que en realidad es, provocando que el protagonista sea destruido por el pacto que ha realizado consigo mismo.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Lupita Sandoval, quien dirige esta obra musical, comentó que “Dorian Gray” es una obra muy difícil de hacer, además con vestuarios de época, con movimientos que no se tapen unos actores con otros, darle el tono, pues yo me siento muy contenta con lo que hemos estado logrando, es una obra en la que mi hijo Mauricio es el productor, además es una obra que es parte de los festejos por los veinte años de haber fundado el Centro Cultural Roldán Sandoval, y por eso mismo pensamos en esta obra, que tiene un elenco que fue elegido por audición, entonces se lo ganaron a pulso, el personaje de cada uno, todos tienen que cantar muy bien, y no nos equivocamos, tenemos planes de tenerla seis meses en cartelera, nos avala nuestra calidad, y esperamos que la gente la empiece a recomendar”.

El elenco de “Dorian Gray, el musical”, lo integran los actores Mauricio Roldán, Christian Veac, Gustavo Robles y Melissa Barajas. Ensamble: Flori Vidonna, Lligany Otaduy, Scarlett Chico, Ana Dizaín, Rod Mendoza, Enrique Barbosa, Erick Bareño e Israel Menchaca. “Dorian Gray, el musical”, se presenta en el Centro Cultural Roldán Sandoval los días lunes, martes y miércoles a las 20:00 horas.