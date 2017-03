El caso Barbosa contaminó al Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ahora resulta que el senador Miguel Barbosa no sólo es chaquetero sino tenebroso. Y sus enredos y malas artes ya contaminaron al resto del Senado de la República, cuyos coordinadores no saben ya qué hacer con él.

Habilidoso para ganar notas en primeras planas y para ocupar horarios estelares en Radio y TV, el poblano operó un galimatías administrativo dentro de la fracción senatorial del PRD de la cual ha sido coordinador desde 2012.

Y en ese galimatías de Barbosa están hoy entrampados todos los órganos de gobierno de la Cámara Alta.

Resulta que Barbosa fue expedito y muy eficiente hacia fines de 2012 para registrar ante la Mesa Directiva del Senado el reglamento interno de su fracción, reglamento avalado por la directiva nacional de este partido, en que se establece que el coordinador será elegido por la mayoría de los senadores pertenecientes a la fracción.

Pero ya ve Usted que las cosas cambian, y en 2015 los senadores y la entonces dirección nacional del PRD encabezada por el guanajuatense Carlos Navarrete modificaron el reglamento de la fracción que a partir de entonces establece que será la dirección nacional la que designará al coordinador parlamentario en el Senado.

Pero Barbosa nunca entregó este nuevo reglamento a la Mesa Directiva del Senado.

Eso no fue todo. A lo largo de los 4 años y meses de esta legislatura, fueron renunciando al PRD varios senadores. Senadores que de acuerdo con Barbosa siguieron como parte de la bancada de este partido.

El caso es que el poblano nunca informó ni a la Mesa Directiva del Senado ni a la directiva de su partido de estas renuncias.

Y de los 22 senadores perredistas con que inició esta legislatura, sólo 3 siguieron los trámites de informar oficialmente de su salida del PRD y entonces la Mesa Directiva de la Cámara tiene registrado que en la bancada del ´partido del sol azteca hay 19 senadores, cuando la verdad es que ya otros 8 se han salido de ese partido.

El caso es que como la Directiva que encabeza el senador Pablo Escudero tiene sólo el reglamento interno de la fracción de 2012 y como tiene registrados 19 senadores del PRD, es que no puede ahora reconocer a Dolores Padierna como nueva coordinadora de esa fracción.

De los 19 senadores que quedan, 13 han expresado su apoyo para que Barbosa se quede como coordinador de la fracción del PRD. Pero resulta que entre esos 13 hay al menos 8 que ya renunciaron al PRD.

Entrampados en las malas artes y engaños de Barbosa, los miembros de la mesa Directiva pertenecientes al resto de los partidos –al PRI, PAN, PVEM, PT, PANAL-, tuvieron ayer una reunión de más de 2 horas para concluir que mejor dejan las cosas como están en tanto no conocen los otros documentos que faltan.

En una situación similar están los miembros de la Junta de Coordinación Política integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias.

Todos ellos saben, porque se los han comentado, que existe otro reglamento interno en el PRD y que en ese grupo no todos los que están son ya miembros de ese partido, pero como no tienen una confirmación oficial de todo ello en sus manos, entonces no pueden dar el siguiente paso, es decir, no pueden reconocer a Dolores Padierna ni dejar de tratar a Barbosa como Coordinador de la fracción.

Así, gracias a los enredos del propio Barbosa, este continúa oficialmente al frente de un grupo cuya mayoría ya no pertenece a ese partido.

En medio de todo este enredo bailan decenas de millones de pesos de beneficios y prerrogativas.

Salió bueno pa’la tranza el poblano…tranza en la que ya embarró al resto de la cámara.

USAN MEDIOS DIGITALES

Tiempos estos de las nuevas tecnologías, el encuentro de mandatarios ya no requiere de largos viajes sino del uso de nuevas herramientas digitales que permiten el diálogo y el acuerdo fluido.

Eso lo vivieron ayer el presidente Enrique Peña Nieto quien participó en una videoconferencia en que también estuvieron los presidentes que integran la Alianza del Pacífico.

Es decir: Michelle Bachelet, presidenta de Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú.

Bajo la dirección de Bachelet, quien ocupa la presidencia del Grupo, todos ellos se comprometieron a continuar con esta alianza que ha sido vetada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los 4 afirmaron que continuarán con la apertura de mercados y el libre comercio dentro de esta alianza en el ámbito de los cuatro países que representan una población de 214 millones de personas; un PIB de 2.1 billones de dólares, equivalente al 37% del producto de América Latina; y concentran el 50% del comercio de América Latina con el mundo.

DEUDAS

El Senado de la República recibió ayer el reporte sobre el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las entidades federativas y municipios, correspondientes al cierre de 2016.

El reporte indica que sólo en lo que corresponde a la deuda de municipios y sus entes públicos asciende a 53 mil 503 millones de pesos. Y esta incorpora cortos plazos por un monto de 743 millones de pesos.

El documento establece que la deuda de gobiernos locales, se ubica en 568 mil 592 millones de pesos, monto superior en 32 mil 323 millones de pesos con respecto a la del año anterior y representa un incremento de 2.6 por ciento anual en términos reales.

De igual forma significa 3.1 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto y 82 por ciento, versus participaciones.

A partir de 2009, la deuda superó el umbral de 2 por ciento como porcentaje del PIB que establecido en 2002, alcanzó el 3.1 por ciento en 2013, nivel en que se ha mantenido desde entonces.

Asimismo, como porcentaje de las participaciones, este indicador alcanzó el punto más alto en 2013, fecha a partir de la cual tuvo una trayectoria descendente, hasta ubicarse en 82 por ciento, al cierre de 2016.

Históricamente, el 80 por ciento de la deuda la han contratado, en promedio, los gobiernos estatales, seguida de los gobiernos municipales con 10 por ciento, organismos estatales con 9 por ciento y organismos municipales con uno por ciento.

De 2007 a 2016, el 81 por ciento de la deuda se ha pagado con participaciones federales, seguida de aportaciones federales por uno por ciento y de ingresos locales con 17 por ciento.

El 55 por ciento de la deuda histórica se ha contratado, en promedio, con la banca múltiple, mientras que el 24 y el 18 por ciento con la banca de desarrollo y a través de emisiones bursátiles.

NOMBRAMIENTOS

El presidente del CEN de PRI, Enrique Ochoa Reza continuó ayer con la remodelación de la dirigencia nacional del tricolor al incorporar a la diputada federal sonorense Sylvana Beltrones Sánchez y a la tamaulipeca Paloma Guillén Vicente como secretarias generales adjuntas a la Secretaría General del CEN. Es decir, colaborarán directamente con Claudia Ruiz Massieu.

