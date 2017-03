Yunes, sus demonios y pasiones

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Hombre de pasiones, rencores y venganzas, con un fuerte carácter forjado en las lides políticas, donde, aparentemente, siempre sale avante, Miguel Ángel Yunes Linares, destapó la cloaca de la corrupción y desató los demonios en Veracruz, desde su arribo al gobierno estatal.

El nuevo gobernante cumplió sus primeros 100 días en el cargo para el que fue electo el pasado cinco de junio sin cumplir las expectativas de los ciudadanos ni conseguir alcanzar los compromisos de campaña.

Por el contrario, en fechas recientes se disparó la delincuencia, aumentaron los índices de violencia, abrió nuevos frentes de batalla y el estado sigue sumido en el caos, la confusión y las grandes deudas que le heredaron.

Aseguró que no endeudaría al estado y anda en busca de la autorización de un nuevo préstamo. No ha logrado frenar la violencia, ni terminar con el alto grado de corrupción.

Eso sí, desató una feroz persecución en contra de sus tres antecesores: Flavino Ríos Alvarado, Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán.

Con el primero de ellos, ya consiguió su detención, al girarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de obstrucción de la justicia, al facilitar el escape de Javier Duarte de Ochoa, mediante el préstamo de un helicóptero.

Yunes Linares lanza acusaciones de corrupción en contra de la anterior administración, persigue con saña a sus antecesores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, con quienes tiene cuentas pendientes, en el plano personal y actúa en contra de otros actores políticos del estado, incluida la propia esposa de Duarte de Ochoa, Karime Macías, al tiempo de exigir un debate con López Obrador y no responde a las denuncias de corrupción en su propia administración.

Sus temas son políticos, no administrativos y en tal carácter abrió un frente de confrontación con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de recibir dinero del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, lo que en terreno de los hechos no ha logrado comprobar.

Son casi 20 días los que han transcurrido desde que el empresario veracruzano Alejando Cossío exhibió el sistema de compras en la Secretaría de Salud estatal y los manejos indiscriminados del titular del ramo para la adquisición de insumos, sin que las autoridades locales muestren interés en responder sobre el asunto.

Metido en su confrontación directa con el dirigente nacional de Morena, Yunes Linares le tira a los pleitos nacionales para posicionarse y entrar en una sucesión presidencial donde no tiene boleto de entrada.

Busca a los grandes y desdeña a los pequeños. Le interesa el escenario nacional, pero no resuelve los problemas de su entorno.

Ante esta nula respuesta a sus demandas con pruebas de lo que viene ocurriendo en Veracruz, en el área de salud, el empresario Alejandro Cossío recurrió a otras instancias del poder público, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

En una nueva carta pública, difundida por el propio empresario veracruzano, adjunta las copias del documento presentado ante los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, César Camacho, y del PRD, Francisco Martínez Neri Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave-. Presente:

Sr. Gobernador: Hace exactamente 16 días solicité audiencia, siguiendo el protocolo establecido por su oficina. Al día de hoy no he tenido respuesta alguna. Su Secretario de Salud por su parte, ha optado por seguir asignando contratos sin mediar Licitación Pública alguna de los Servicios de Hemodiálisis, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Medicamentos y Material de Curación por sólo mencionar algunas. El H. Congreso de Veracruz ha hecho oídos sordos a mi denuncia ciudadana, como si velar por los intereses de los ciudadanos no fuera su mandato mayor, y no ser comparsa de sus designios. Por tal motivo procedo a denunciar ante el H. Congreso de la Unión para solicitar a los Senadores y Diputados Federales su intervención. Así mismo y siguiendo los cauces legales correspondientes, estaré enviando la denuncia ciudadana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que supervise las clínicas privadas en las que están atendiendo a los enfermos de deficiencia renal en el Estado; a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que auditen y revisen los procesos de asignación directa que se estén realizando en su Veracruz, que le recuerdo no es su estado, es nuestro estado. Señor Gobernador yo sólo he exigido que se nos pague a los que somos proveedores y que contamos con contratos vigentes y que se lleven a cabo las LICITACIONES PÚBLICAS para la renovación de dichos contratos. Dada la falta de atención de su parte me parece, por la Soberbia de no querer aceptar que su Secretario de Salud es un corrupto, debo solicitar la intervención de otras instancias. Le reitero mi interés porque este tema se resuelva a la brevedad en favor de la Salud de los Veracruzanos.

Atte. Alejandro Cossío Hernández. IMHOTEP Asesores y Comercializadores SA de CV.

Hasta ahora, Yunes Linares hace caso omiso de los reclamos y se prepara para la dura batalla contra López Obrador que le espeta, al mismo tiempo, que es partidario de la corrupción y del nepotismo y rechaza debatir con él.

ramonzurita44@hotmail.com