Nina Agdal, la mujer de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio y Nina Agdal ya pasean su amor por Los Ángeles. La pareja disfrutó de una romántica cena en el exclusivo restaurante de Beverly Hills Crustacean. Una cita para dos que tuvo como testigos a los paparazzi que les fotografiaron a la salida del local. Ambos lucieron looks muy informales, Leonardo DiCaprio no se separó de su tradicional gorra mientras que la top model de 24 años apostó por un look muy primaveral con un moño deshecho.