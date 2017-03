Lavell Smith Jr., coreógrafo de Michael Jackson, está en México

El amigo y colega de Michael Jackson participa en el “Tributo al Rey del Pop” de Rodrigo Teaser, uno de los mejores imitadores del mundo

Arturo Arellano

Lavell Smith Jr. fue no sólo el coreográfo de Michael Jackson, durante gran parte de su carrera, sino también un íntimo amigo y confidente del Rey del Pop hasta su muerte, es por ello que aún después de aquel trágico deceso, Lavell continúa trabajando para que el legado de su amigo esté vigente. En esta ocasión el artista acompaña a a Rodrigo Teaser en su “Tributo al Rey del Pop” como uno de los mejores imitadores del mundo, compartiendo consejos, puliendo coreografías y hasta sumándose al elenco sobre el escenario. La cita para este espectacular evento es mañana sábado 18 de marzo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

En entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN, el talentoso Lavel Smith Jr. compartió parte de su experiencia al haber trabajado de la mano de uno de los artistas más grandes que ha dado la historia. “Michael es una parte fundamental de mi vida, haber trabajado con él fue increíble, pero es ya parte de la historia. Yo creo que no debería decir esto, pero para mí, él era mi mejor amigo y nos cuidábamos el uno al otro, había mucha gente rodeando a Michael, pero siempre tuvimos una relación estrecha”.

Explicó que la revolución en el baile y el canto la hizo Michael Jackson y su trabajo era “enseñarle pasos de ballet, algunas veces quería aprender jazz y yo le enseñaba, dependía el momento, pero Michael siempre fue curioso en el baile, le gustaba saber un poco de todo, me pedía que le enseñara y después él convertía en eso que hoy todos conocemos, cosas extraordinarias, pero siempre tuvo la humildad de pedir que le enseñaran”.

En el tema de la polémica que tuvo Michael Jackson, respondió contundentemente “Lo conocí muy bien, viví en Neverland por meses y él me cuidaba como un hermano, con eso respondo a todo, yo no creo en todo lo malo que se habló de él en su momento, porque siempre estuvo al pendiente de causas a favor de la gente, de los niños, la humanidad”. También en relación a las declaraciones que hizo la hija de Michael Jackson en las que afirmaba que su padre había sido asesinado, dijo: “no conozco qué pasó con ello para ser honesto, creo que ahora sólo debemos enfocarnos a que su legado esté presente con las nuevas generaciones”.

Sobre los imitadores y espectáculos de tributo refirió que “esa es una buena pregunta, porque los imitadores son una cosa diferente a los artistas de tributo, los primeros puede o no cantar, sólo es una imagen, pero los artistas de tributo son completos, como el caso de Rodrigo Teaser, cantan, bailan, hacen una producción a la altura y demás. No obstante, mientras estén celebrando a mi amigo, no puedo decir nada malo de ninguno, yo los voy a apoyar”, agregó que ésta no es su primera vez en México y en tanto “he aprendido como Michael, a no esperar nada, que pase lo que tenga que pasar, pero yo sé que los que estamos en el escenario vamos a dar todo y va a ser increíble. Los artistas mexicanos son increíbles, la gente, su comida, son un país extraordinario, anoche fui a un lugar de comida y saboree de todo, burritos, tacos, enchiladas, la comida es genial, en cuanto al público creo que la gente ama mucho a Michael Jackson y me hace sentir en casa”.

Lavell Smith Jr. acompañará en el escenario a Rodrigo Teaser, uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en el mundo, cuando presente su “Tributo al Rey del Pop”, mañana 18 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, para después ir al Teatro Diana de Guadalajara, al día siguiente.