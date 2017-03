Víctimas del delito

Después de tres años de rezago, en cumplir con lo dicho en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, ayer el gobernador Carlos Joaquín instaló el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para que las personas afectadas cuenten con atención integral.

El mandatario aseguró que la meta de su administración es alcanzar la inclusión y el orden social, además de brindar atención integral a las víctimas del delito. Este sistema compaginará los esfuerzos de instituciones públicas y privadas para dar soporte a quienes antes parecían indefensos, pues el ciudadano tiene la impresión de que las leyes protegen más a quien comete un ilícito que a quien lo sufre.

Otro pendiente

Hace ya dos años, fue inaugurado el edificio de la Policía Procesal, organismo que desde el 2008 debió estar en operaciones, se supone, pero no fue así, que, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en la modalidad oral, también entraría en funciones la PP, cosa que se pospuso, dicen, por falta de recursos en la pasada administración…si, si, pues ¡como no!

Hasta ayer, Carlos Joaquín subsanó ese atraso y puso en marcha la operación de esa corporación, que se integra por elementos con licenciatura, mismos que serán los encargados del manejo de imputados, procesados y sentenciados que estén en los centros penitenciarios de la entidad, así como de mantener el orden y seguridad en las salas de juicio.

Faltan polis

Sin embargo, la Policía Procesal inició funciones con sólo 32 elementos, pues según el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, aunque existe una oferta de 400 plazas, los interesados en ocuparlas son escasos. Le recuerdo que uno de los requisitos es tener al menos una licenciatura, por lo que se dificulta la llegada de aspirantes.

Mala imagen

Se supo que el escultor Sebastián, encargado de realizar el diseño de la Megaescultura, proyecto que inició en la administración del ex gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, y que se ha convertido en un fósil, símbolo de mala planeación económica, salió más abusadito que bonito y solicitó a la administración estatal que le paguen el 30% del costo total de la obra -¿y su nieve de limón?,jijijiji- porque durante la edificación que lleva más de dos sexenios, los constructores le metieron mano a la idea original, por lo que ahora ya quedó como “Frankenstein”, todo deforme de lo que era el plano original; con ello, dice el artista, se demerita su obra y le causa mala imagen, ayyy, que no “Mouse Mickey”.

Que si le metieron mano al diseño, dicen los que aseguran que saben, es porque la obra original tenía muchas fallas arquitectónicas y corría el riesgo no sólo de no poder construirse, sino venirse abajo. ¿El hacer mal un diseño, no demerita su imagen?

El caso es que, el chistecito lleva ya una inversión, a la fecha, de unos 250 millones de pesos, eso, además de los 74 que reclama el “artista”. Mejor que la Megaescultura se la envuelvan para llevar, jijijiji.

Ni un peso

Ni para Sebastián ni para la Megaescultura destinará dinero la administración del estado. Carlos Joaquín González dijo que existen otras prioridades, como la atención a las víctimas del delito que no reciben el apoyo psicológico, profesional, médico, moral, que requieren. Así que en este sexenio tampoco se terminará escultura a la ignominia para el pueblo de Chetumal.

No renunciará

Le recuerdo a usted que los empresarios se pusieron “Frikis” por la ola de violencia que azota a Cancún y pidieron a la administración estatal que se analice la permanencia de algunos funcionarios del gabinete, pues urgen resultados en cuanto a la seguridad pública, antes de que la industria turística resienta los estragos económicos que traería una baja en la llegada de visitantes como consecuencia del temor a la delincuencia organizada que pretende apoderarse del estado.

Ante esos reclamos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Rodolfo del Ángel Campos, descartó que vaya a renunciar al cargo, es más, le echó la culpa a la policía de Benito Juárez, a cargo de José Luis Jonathan Yong Mendoza, pues señaló que el primer respondiente, la policía preventiva, es la que anda por la calle de la amargura, y que a la corporación estatal sólo le corresponde “reforzar” a los municipios. Hay te hablan Remberto Estrada…jijijijiji.

Mando único

Ante la grave situación de inseguridad que vive Cancún, el mandatario estatal anunció que analiza tomar el Mando Único Policial en algunos municipios, por supuesto en Benito Juárez, donde el tucán Remberto Estrada tiene su nido, alcalde al que todas la estrategias y reuniones de coordinación policial le han fallado de manera rotunda…¡Sopas tucanazo!

El gobierno estatal podría quitar las riendas de la seguridad de las manos del verde munícipe, pues Carlos Joaquín recordó a Remberto Estrada que su administración está obligada a resolver los problemas municipales y a generar la confianza que necesita el destino. Así o más claro…jijijijiji.

El mandatario estatal dijo: es insostenible delimitar las zonas de competencia de nivel de gobierno, que si la zona federal la vigila la Policía Federal, que si la Policía Estatal la zona estatal, y en esas lagunas donde no se sabe qué ocurre es donde pasan las cosas. Cierto es que esa división facilita la omisión, por lo que es preponderante que, ante los escasos resultados, se cambien las estrategias de manera radical…Tantán.

