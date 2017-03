Cesan a 3 funcionarios por abusos en penal de Apodaca

Que el crimen organizado amenazó a los servidores públicos

Autoridades de Nuevo León anunciaron el cese de tres funcionarios del Centro de Reinserción Social de Apodaca, luego de violaciones a la integridad física de reos, lo cual derivó además a una investigación penal contra ellos.

En conferencia de prensa, Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad, refirió que “fueron cesados el subdirector de seguridad, el jefe de turno de seguridad y el jefe de área de seguridad, que estaban laborando en el momento de los hechos”. Ellos están sujetos también a una investigación penal”, ante las vejaciones de que fueron víctimas, internos a manos de otros, en uno de los ambulatorios del Centro de Reinserción Social de Apodaca, sin que los ahora ex funcionarios dieran parte a sus superiores, indicó.

Los imputados sujetos a proceso, que fueron objeto de vejaciones, están en buen resguardo, situación de la cual ya tiene conocimiento el Juez de Control respectivo”, dijo. La investigación continúa y también tenemos que señalar que las situaciones anómalas que se dieron, tienen que ver con amenazas y presiones del crimen organizado al interior de los centros penitenciarios, amenazaron a algunos servidores públicos y a sus familias”, indicó.

Fasci Zuazua subrayó que en ese sentido “los hechos tienen que ver con amenazas, no con corrupción”, y por no avisar a autoridades superiores se determinó cesar a los tres ex funcionarios del penal de Apodaca y sujetarlos a investigación. Por otra parte, comentó que dentro de acciones conjuntas de autoridades estatales y federales contra el narcomenudeo, durante las últimas semanas han sido detenidas 494 personas “en posesión simple y con fines de venta”.

Esto ha provocado las reacciones de los grupos del crimen organizado, en ese sentido, también señalamos como puntos de riesgo, dos de los municipios del área metropolitana (Escobedo y Santa Catarina), no son los únicos pero son los que están más vulnerables en este momento”.

Ante esto, agregó, autoridades de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, en conjunto con el Ejército, iniciaron operativos en el área metropolitana de Monterrey.

Además, en coordinación con la Secretaría de la Marina Armada de México, se desplegarán acciones de inteligencia y estrategia, afirmó el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad en la entidad.

Asimismo, habrá vigilancia especial y labores de inteligencia en algunos puntos clave del estado, no solamente del área metropolitana, para lo cual se van a destinar más de 70 elementos conjuntos entre las diferentes fuerzas estatales y federales”, señaló.

Todo ello coadyuvará en temas de investigación emprendidos por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), concluyó.