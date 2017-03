Jesús Báez, de Zoé, pinta con sonidos para dar “Luz”

El músico pretende crear imágenes con canciones y canciones con imágenes

Arturo Arellano

Jesús Báez es miembro Zoé, una de la bandas de rock más exitosas que ha dado México, pero su talento no se queda sólo en notas musicales, pues el talentoso artista las transforma en pinceladas de color que plasma en diversas pinturas. No obstante, Báez no se concidera pintor sino un curioso e inquieto de las artes con las que asegura se puede llevar un poco de luz a un mundo que cree vivir en la oscuridad. Sin más pretensión que esa, el músico que toca piano desde los 10 años de edad, realizó una muestra íntima de su trabajo en una casa de la colonia Roma y platicó de dónde nació su interés.

Luego, en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, el músico declaró que “más que pintor me considero un curioso al que le gusta transmitir, es que la música y la pintura llegaron a mi vida a la par, empecé a tocar el piano a los 10 años y también a pintar, es algo natural para mí, de igual modo me di cuenta de la conexión que tienen los sonidos con los colores, es algo que he hecho toda mi vida, le dediqué más porcentaje de tiempo a la pintura y ahora Zoé es algo que me tiene contento, pero como pintor ojalá pueda llegar a tener reconocimiento, se me hace divertido mostrarle a la gente que mis cuadros suenan y que cuando toco el piano se ven colores”.

En cuanto al formato refirió que “si bien son obras pequeñas en tamaño, son muy grandes en contenido, lo que pasa es que lo más sencillo es lo más bonito, no te complica tanto, lo ves y te conecta directo con el corazón y el espíritu. La nueva colección por eso se llama ‘Light’, que es luz, quise jugar no nada más con los colores, sino con la luz que les puse atrás, ya que los hago con música, son obras que están iluminadas por ambos lados el mismo dibujo, que definitivamente plasma un momento de mi vida y se lleva un pedacito de mí, esas cosas me encantan”.

Señaló que el evento fue sólo por una noche, porque “tal vez los cuadros son el pretexto, pero me gusta juntar a la gente, abrazarnos, darnos la mano, pasar un buen momento, eso me eleva el espíritu y me llena el corazón de felicidad. Quizá después vayamos a otros lugares con esta exposición, pero de momento sólo quería mostrarlas aquí, con amigos, gente cercana, y convivir, porque ni siquiera ésta es una galería de arte”.

Aseguró: “me gustan todas mis obras, porque ni siquiera sé pintar, es mi expresión, algunas quedan bien, otras mal, pero las que escogí esta vez, son todas bellas, porque como cuando una canción de The Cure te hace recordar esa novia que te hizo la vida imposible o no, también estos cuadros me hacen recordar diferentes momentos tan bonitos que he tenido en mi vida como artista, compositor y creador, eso se me hace increíble y quiero transmitírselos a la gente. La vida es increíble”.

Se niega por otra parte a que el mundo esté en oscuridad. “No es así, eso es lo que uno cree, pero estar vivo es increíble, si escuchas mi música o vez mis cuadros se te olvida esa oscuridad, o al menos eso es lo que intento, si se logra eso es lo más importante y bello, si logro hacer sentir eso ya es suficiente para mí”. Báez pretende seguir exponiendo su obra en otros espacios, pero la irá dando a conocer a través de redes sociales, ya que de momento no hay espacios confirmados.