Rubí, la quinceañera más famosa, baila en Aventurera

Carmen Salinas amadrinará a la joven de 15 años como intérprete musical, pues ya graba su primer disco

Juan Osorio, interesado en convencer a Edith González para que protagonice el fastuoso musical

Asael Grande

El musical más exitoso de los últimos años, “Aventurera”, puesta en escena que se presenta en el Auditorio Blackberry, recibió la visita de figuras del deporte, como la boxeadora Mariana “La Barbie” Juárez, el luchador “Octagón”, la velocista Sudickey Rodríguez, así como algunos futbolistas de Pumas.

Como invitada especial de la noche, la primera actriz Carmen Salinas, quien interpreta el papel de “Rosaura”, le dio la bienvenida a la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra: “qué bueno que están agarrando las ideas que tenía mi ‘Chato’ Cejudo en ‘Aventurera’, que no invitábamos, ellos llegaban solos, y ‘El Chato’ se enloquecía cuando veía llegar alguna figura, yo siempre mis cajitas con vino en el camerino, de nueces, de pistaches, de botanita, y les poníamos a los invitados, hoy viene Rubí, y algunas boxeadoras, mi papá fue boxeador, le decían ‘El Loco’ Salinas, yo lo descubrí hasta que llegué a la Ciudad de México, él fue campeón nacional de box, mi padre, si viviera, hubiera cumplido cien años, pero mi padre ya cumplió cuarenta y cinco años de muerto; nos encontramos a Raúl Zavala, que era el empresario del Teatro Follies, y le dijo a mi papá – ¡‘Quihubo, loco!’, y le dije a mi papá delante del señor Zavala, por qué le decía loco el señor, y me dijo que siempre en el primer o segundo round noqueaba a sus contrincantes, mi hermanito Jorge, que es el mayor, era ‘el Petrolero’ Salinas, también fue un gran boxeador y un gran campeón, ahora con ‘Aventurera’ haremos gira a Estados Unidos, ya les dije que si no hay visa de trabajo, no voy”, dijo Carmen Salinas, quien adelantó a DIARIO IMAGEN que planea lanzar una reedición de un disco de “Aventurera”, con música nueva.

Previo a la función de “Aventurera”, la polifacética Carmen Salinas recibió en su camerino a Rubí, quien celebró sus XV años en San Luis Potosí el pasado 26 de diciembre: “¿te gusta el medio artístico?” – preguntó Carmelita a la jovencita, quien respondió que quiere dedicarse al canto en el género de pop grupero, y que está grabando en Monterrey con el productor Edel Ramírez.

“Carmen Salinas es una muy linda persona, que Dios la bendiga mucho!”, dijo Rubí, quien invitó oficialmente a Carmen Salinas a que sea su madrina cuando lance su primer sencillo discográfico.

Producido por Juan Osorio y Gerardo Quiroz, con adaptación de Ximena Escalante, la obra teatral “Aventurera” es protagonizado por un gran elenco, conformado por Susana González en el papel principal como “Elena”; Laura Vignatti como “La tremenda Dolores” en el antagónico, Mauricio Islas, como “Lucio El Guapo”, Carmelita Salinas como “Rosaura”, Alfredo Alfonso como el “Comandante Treviño”, Ernesto Laguardia como “Mario Cervera”, Payín Cejudo como “Consuelo”, Rafael Inclán como “Rengo”, Alexis Ayala como “Maclovio” y Fermín Zúñiga como el maestro de ceremonias.