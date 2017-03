Respeto al Ejército porque son hijos de obreros: AMLO

Recula, ante exigencia de probar violaciones

En respuesta al Ejército Mexicano que exigió pruebas de supuestas violaciones a los derechos humanos, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que respeta al Ejército, ya que “los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros que están con nosotros”.

Lo anterior, debido a que el Ejército llamó ayer a entregar pruebas de algunas afirmaciones que ha hecho el tabasqueño respecto a presuntos abusos de militares.

“La única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales, no vamos a reprimir al pueblo con el Ejército, no es para eso. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo las causas”.

Subrayó que “esa es la forma más humana, más eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultados: en 10 años, 210 mil asesinatos seres humanos, un millón de víctimas de la violencia. Nosotros no a vamos apagar el fuego con el fuego, a enfrentar la violencia con más violencia; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

En el video, López Obrador dijo que todo se debe al nerviosismo de los de la “mafia del poder, que siguen provocando” porque tiene una encuesta en la que Morena va arriba en el Estado de México.

“Y eso es lo que los tiene muy preocupados, ¡serénense!, ¿qué va pasar en el Estado de México?, pues sólo que se va acabar con la corrupción y va a haber empleo, va a haber bienestar, se va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble y va haber seguridad”, especificó.

Urgen a Sedena cumplir recomendaciones

Más que aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército debe cumplirlas, demandó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

El titular de la CNDH fue cuestionado en el Senado de la República sobre la postura que ayer fijó la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a las acusaciones que señalan violaciones de militares a derechos humanos.

“Yo vuelvo a elevar mi exigencia de que se acepten las recomendaciones, pero más que se acepten, que se cumplan las recomendaciones, hago un exhorto para que se avance más puntualmente en el cumplimiento de las recomendaciones”, dijo González Pérez.

Sin embargo, consideró que el mensaje castrense no iba dirigido a la CNDH.

“No hubo un cuestionamiento al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que yo ayer escuché, por el contrario, se dijo que se aceptaban las recomendaciones”.

Recordó que la CNDH ha emitido recomendaciones a diversas autoridades de seguridad, como la Comisión Nacional de Seguridad, Policía Federal, y ni Marina ni Ejército han estado exentos.

“Lo que necesitamos hoy es que se procesen y se sancionen a los responsables de esas violaciones”.

González Pérez reiteró su llamado a que el Ejército regrese a los cuarteles, pero no de manera inmediata, pues las policías locales no están preparadas, por lo que consideró necesaria su profesionalización o un castigo a los gobiernos estatales que no la impulsen.