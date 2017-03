PRD, de tercera fuerza, a la soledad

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Un caballero se avergüenza de que sus palabras sean mejores que sus actos.

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.

Lo que no logró Andrés Manuel López Obrador, lo concretiza Miguel Barbosa: acabar con el Partido de la Revolución Democrática.

La institución política de izquierda que surge de un berrinche de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ex priístas molestos con el entonces presidente Miguel de la Madrid, está en la sala de terapia intensiva, pero sin la atención médica necesaria para su supervivencia.

Las corrientes políticas que los fortalecieron regionalmente no meten la mano para mantener a ese instituto político como la tercera fuerza electoral. Se autodestruyen ante el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador, un obsesionado por la Presidencia de la República.

Un partido de izquierda siempre es saludable para una sociedad democrática. Presentan un punto de vista distinto a las tradicionales posturas políticas. Sin embargo, en México, la izquierda se convirtió en un ente mercantilista. Buscaba posiciones de poder y dinero, lo que encontró en nichos ávidos de sistemas políticos y económicos diferentes a quienes han detentado el poder: PRI y PAN. Muchos electores fueron decepcionados por la corrupción que demostró esa izquierda “pulcra”. Sus abusos fueron escandalosos e incluso empeoraron las condiciones de vida de sus gobernados.

La actual crisis que vive el PRD, como abanderado de la izquierda, tiene efectos irreversibles. Se fortalece Morena, la franquicia de López Obrador, quien recibe los despojos de todos los partidos a fin de “hacer bulto”.

El apoyo de Miguel Barbosa a AMLO provocó la ira de la líder perredista, Alejandra Barrales, con justificada razón. Se cree que la respuesta de Barbosa fue la filtración de la declaración patrimonial que dio al Senado Barrales sobre un departamento que tiene en Miami, con valor de casi un millón de dólares.

Al final, pura escoria política. El que fue líder de la fracción amarilla en el Senado está haciendo una impecable labor de destruir al partido que le dio todo el poder y dinero. Eso no lo logró ni Obama… perdón, ni el “Peje”.

PODEROSOS CABALLEROS.- La estrategia electoral de Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, se concentró en los polos electorales clave. Gran parte del esfuerzo está dirigido a 30 municipios, de los cuales cuentan con los distritos más populosos. “Vamos a ganar”, afirmó la líder de ese partido en el Edomex, Alejandra del Moral. *** Héctor Yunes, senador veracruzano, nos aseguró que en este periodo ordinario de sesiones o en un periodo extraordinario nombrará la Cámara alta al fiscal Anticorrupción. Existen las condiciones para lograr la mayoría calificada. *** Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, juega todas sus cartas para que su partido gane en esa entidad. Miguel Ángel Riquelme, del tricolor, aventaja en las encuestas al panista Guillermo Anaya. *** En Nayarit, Antonio Echavarría, del PAN, parece “Gastón Billetes o Ricky Ricón”. Donde se para habla de negocios y dinero. No ha manejado ninguna propuesta, a diferencia de su contrincante priísta, Manuel Cota, quien no tendrá tanto dinero para la campaña, pero propone más para el desarrollo de la entidad. *** Luis Robles Miaja deja esta semana la presidencia de la Asociación de Bancos de México, Siempre se mantuvo optimista de la situación económica en general y del sistema bancario en particular. En la antesala de la Convención Bancaria de Acapulco, el presidente de Banorte, Carlos Hank González, comentó que “no vemos una nube de incertidumbre” y Eduardo Osuna, director de BBVA Bancomer, considera que la actividad crediticia en el país aún tiene espacio para crecer. Todos muy optimistas.

AL FINAL DE CUENTAS: De acuerdo a HR Ratings, la calificación estable a las finanzas públicas de Chiapas, entidad gobernada por Manuel Velasco. La garantía de pago de la deuda de la entidad está garantizada por los ingresos del Ramo 28 nacional y al 16% de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina del Estado (de alrededor de 1,226 millones de pesos). Adicionalmente, las emisiones cuentan con una fuente de pago sustituta equivalente hasta el 15% de los recursos del Fondo General de Participaciones correspondientes con fecha de vencimiento es en junio de 2037. Muy cómoda la posición de la deuda de la entidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- NIVEA, marca dedicada al cuidado de la piel, bajo el liderazgo de Andrea Mondoni, se comprometió con la educación y formación de la juventud en México. Por tercer año consecutivo fomentó en los estudiantes de bachillerato de nuestro país el desarrollo de habilidades, valores y juicio a través de Young Business Talents, una competencia a nivel mundial que se realiza desde hace seis años en Portugal, España, Italia, Grecia y México. Mediante el uso de un simulador empresarial, permite a los estudiantes experimentar y tomar todo tipo de decisiones que se presentan generalmente dentro de una empresa con presencia de más de 15 años en el mercado.

