Aventurera celebra su última función en el BlackBerry y hace historia en el Zócalo

Por primera vez un musical se presenta en la Plaza de la Constitución, siendo aplaudida por miles de personas

Arturo Arellano

Luego de una exitosa temporada en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, el elenco de “Aventurera” y de una exitosa presentación en el Zócalo de la capital, donde hizo historial al ser el primer musical que se presenta en la Plaza de la Constitución, “Aventurera” se dispone a emprender la siguiente hazaña, que es conquistar todo el territorio nacional y parte de Estados Unidos, por ello es que este fin de semana se despidieron con tres últimas funciones, dos de ellas el sábado en el BlackBerry y la última en el Zócalo capitalino, donde Susana González y compañía dieron gala de sus talentos.

La actual “Aventurera” luce un cuerpo escultural y vestuarios llamativos e impresionantes, que engalanaron cada momento de la puesta en escena.

Para celebrar sus últimas funciones en el Auditorio BlackBerry, el productor Juan Osorio invitó al elenco de su también telenovela “Mi marido tiene familia” que inició grabaciones recientemente, entre ellos acudieron, Luz María Jerez, Regina Orozco, Daniel Arenas, Luis Gerardo Kuburu, Juan Vidal y Bárbara Islas, quienes disfrutaron de la función, al igual que invitados extras como Elvira del Río e incluso algunas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR).

De manera puntual empezó la primera función a las 18:30 horas, cuando saltó al escenario el ensamble de este extraordinario montaje, compuesto por seis varones y seis damas, todos con un talento impresionante, del que se valieron para meter a la gente en un ambiente de cabaret, música y una historia de amor, la de la primero inocente pero después aguerrida “Elena Tejero”, interpretada por Susana González, que es víctima de la trata de blancas, luego de quedar desamparada, ante la muerte de su padre y el abandono de su madre. Ante ello, “Rosaura” en la piel de la siempre extraordinaria Carmen Salinas, se encarga de destrozarle la vida, pero sin saber que más tarde pagaría con creces toda su maldad.

La obra también cuenta con la maravillosa participación de Rafael Inclán en el papel de “Rengo”, un simpático homosexual que al enterarse de la historia de “Elena” se dispone a cuidarla y no permitir que nada malo le pase. Sin embargo, como todo ser humano no es omnipresente y en determinado punto dejará a “Elena” vulnerable no sólo de gente malvada, sino de sus propias malas decisiones y sed de venganza.

Carmen Salinas demuestra a cada momento su gran capacidad de interpretación e improvisación, además de su talento vocal, que no siempre se trata de alcanzar notas altas, sino de ponerlas en su lugar y con un sentimiento que contagia a todos. Ella interpreta una rítmica cumbia, mientras el elenco la cobija con extraordinarias coreografías. En el turno de Susana para cantar una de las canciones mayormente intensas de la obra, se vio nerviosa, siendo quiza lo que no le permitió conectar con el corazón de la gente que se quedó esperando a que reventara.

Lo anterior no impidió que la temporada fuera un tremendo éxito en la Ciudad de México, tan es así, que la concluyeron con una presentación masiva en el Zócalo Capitalino, donde reunieron a miles de personas. Ahora se disponen a conquistar nuevas fornteras visitando diversas ciudades de Estados Unidos.

