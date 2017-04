Paquita la del Barrio confiesa sus verdades en serie televisiva

En 70 capítulos que se transmitirán por Imagen TV, conoceremos la vida de la intérprete de “Rata de dos patas”, así como a su familia y amores

Arturo Arellano

Con el interés de contar historias reales, Sony Pictures Television en coproducción con Imagen TV se aventura en la producción de “Paquita la del Barrio: Las verdades bien cantadas”, que se transmite por Imagen TV, narra justamente la vida de la intérprete desde su niñez, pasando por su adolescencia y por supuesto todo ese proceso que vivió para convertirse en un ícono representativo de la canción mexicana. Lo mismo su amor y desamor, que le sirvieron de inspiración para ser ahora la voz de muchas mujeres en ese sendero.

La serie fue lanzada con un evento espectacular en el que de entrada los directivos de la televisora presentaron un avance que resumió parte de los primeros 20 episodios y en los que se vio cómo desde niña, Paquita la del Barrio, tuvo que enfrentar muchos obstáculos mientras perseguía su sueño de ser cantante.

En tanto, el elenco también disfrutó de este avance, pero se notaron particularmente conmovidas las actrices Sofía Garza y Andrea Ortega Lee, esta última quien da vida a Paquita en su etapa joven y que más tarde le hablaría personalmente a la cantante sobre su admiración por ella, su valentía y cómo después de interpretarla, se ha convertido, al menos para ella, en un ejemplo a seguir.

“Estoy profundamente emocionada y conmovida porque para mí ha sido un honor cantar tus canciones y llorar tus lágrimas, no sabes cómo te lo agradezco, ha sido la mejor experiencia de mi vida profesionalmente. Quiero darte las gracias, por defender a las mujeres por tantos años, eres un ejemplo a seguir”, comentó Andrea Ortega Lee.

Luego del avance, hizo su entrada espectacular Paquita la del Barrio para interpretar un par de temas y posteriormente platicar en entrevista con los medios. “Estoy contenta y emocionada de que me hayan hecho esta serie, me lo habían propuesto pero no esperaba que fuera tan rápido. Muchas gracias por todo, sinceramente esto es algo que va a quedar ahí, para que sepan de mi vida, porque se las platiqué, un pedacito, porque es muy larga, ya se hizo y ojalá se haga una segunda parte”. Lo mismo aseguró que “no tengo más que agradecimiento a todo el público por el cariño que me tiene, por eso es que canté este tema de José Alfredo (‘Gracias’), pues refleja lo que es mi vida en este momento, también canté la ‘Rata de dos patas’, pero porque me la pidieron y que quede claro que no tengo rencor contra los hombres”.

En tanto, Heberto Taracena, director de Imagen Televisión, señaló que los intereses de la empresa son siempre mostrar historias reales para personas reales “más allá de la serie que se representa, estoy seguro que les va a encantar el mensaje que queremos dar a la televisión mexicana, es el de personas rifadas, que demuestran que sí se puede salir adelante con valor, tenacidad y honestidad, esas son las señales que damos a lo largo y ancho de nuestra programación”.

Destacan en el elenco grandes estrellas como “Andrea Ortega-Lee (Paquita), Sofía Garza (Viola, hermana de Paquita, con quien formó el dueto ‘Las Golondrinas’), Carlos Espejel (Eduardo Toscano, autor de los temas emblema de Paquita), Gloria Stalina (Clara), Erick Chapa (Camilo), Marcia Coutiño (Lucía), Andrés Pardavé (Hernando), Paloma, Woolrich (Engracia), Milton Cortez (Gerardo), Carmen Madrid (Rosa), Joaquín Ferreira (Alfonso), Mike Biagio (Jorge el mariachi), Alejandro de Marino (Mario/Marina), y Ariane Pellicer (Griselda).

La serie se estrenó el martes por Imagen Televisión en el 3.1 de televisión abierta, 103 de SKY, 1103 de SKY HD, 3 en IZZI, 703 en IZZI HD, 103 en Dish, 603 en Dish HD, 3 en Axtel TV, 3 en Total Play, 103 en Mega Cable, 3 en Cablecom y 703 en Cablecom HD.