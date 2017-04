Made in México es la obra más actual del momento

La puesta en escena se presentará en una nueva temporada de jueves a domingo en el Teatro Jorge Negrete, con actuaciones de Juan Ferrara, Laura Flores, Rosita Pelayo, María Rojo y Alejandro Suárez

Arturo Arellano

En tiempos de una sociedad turbulenta y con serios cambios en el ambiente político entre México y Estados Unidos, “Made in México”, es una obra que te eriza la piel, por el contexto de la historia y la pasión actoral que se puede ver en el escenario. Es por lo anterior que el montaje se ha vuelto uno de los favoritos en cartelera, devolviendo la fe en el pueblo mexicano, por nuestra tradición y lo que somos, como familias.

La obra se estará presentando con una nueva temporada de jueves a domingo en el Teatro Jorge Negrete con actuaciones de Juan Ferrara, Laura Flores, Rosita Pelayo, María Rojo y Alejandro Suárez.

“Made in México” mantiene un éxito constante y en entrevista con los dos últimos personajes mencionados, se adelantó que la obra no tiene fecha de caducidad, por lo que aún queda mucho por conmover. “Si bien no es una obra panfletaria o que trate el tema de la migración de manera directa, sí es una obra que te hace sentirte orgulloso de ser mexicano, que te hace querer quedarte, amar a tu familia pero también a tu tierra. Es un mensaje conmovedor y muy claro en el que el amor es el hilo conductor”, declaró María Rojo.

A lo anterior, Alejandro Suárez agregó que “Además se cuenta con las canciones muy mexicanas cantadas por Angélica María, Mariano Palacios, Rocío Banquells, eso ya es un agasajo total. En esta historia de hermanos, de una familia que se reencuentra, en su tierra, deberían agregarle al slogan que es ‘Otra historia de amor’ que sí es una más, pero de amor por México también”.

María Rojo asegura que “yo jamás abandonaría mi país, amo a su gente, amo esta tierra, tendría que estar loca para irme a vivir a otra parte”; sin embargo, sí reconoce su decepción ante la situación política del país. “No hace falta que hable mucho de política, todos saben que soy de izquierda absolutamente, saben por quién voy a votar, pero si quiero decir que estoy decepcionada de los partidos políticos, no de la gente de la que me rodeo y con la que voy a seguir siempre, sino de los partidos y evidentemente del gobierno actual, pero tengo fe y como dice una parte de mi texto en la obra quiero defender esta tierra que nuestros padres han construido con sangre”.

Teniendo como antecedente que recientemente “Aventurera” se presentó en el Zócalo capitalino, se ven entusiasmados en solicitar que “esta obra a la que un hombre (Sergio Gabriel) le apostó su dinero sin saber que pasaría, tenga oportunidad de hacer una gira en los teatros de las 16 delegaciones, quizá no en el Zócalo por el formato en que está hecha, pero por qué no una temporada en el Teatro de la Ciudad, para que la gente tenga acceso a esta historia que de verdad te emociona”.

Finalmente, María Rojo adelantó que sumado a este proyecto está por estrenar un par de películas, una de ellas “La boda de Valentina” en la que dará vida a Elba Esther Gordillo “Es un personajazo, muy divertido, es una comedia, en la que también está Omar Chaparro”. Lo mismo tendrá parte en la última película que adaptó Leñero que llevará por título “La prima”. Mientras tanto “Made in México” se presenta jueves 20:30 horas, viernes 19:00 y 21:00 horas, sábados 18:00 y 20:30 horas, domingos 17:00 y 19:00 horas. Y ofrecerán una función especial este lunes 1 de mayo a las 18:00 horas.

La obra de teatro “Made in México”, que ofrecerá temporada a partir del domingo en el Teatro Jorge Negrete, tiene más vigencia ahora que cuando se estrenó, debido al contexto sociopolítico del país, opinaron los protagonistas de la historia, Alejandro Suárez y María Rojo