Echan del PRI a Moreira

Punto por punto

Augusto Corro

El ex gobernador y dirigente priísta, Humberto Moreira Valdés, fue echado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Las razones? Resulta que el ex funcionario se registró como candidato de otra organización política, distinta al tricolor, para competir por un cargo de elección popular.

El ex mandatario de Coahuila fue presidente del Revolucionario Institucional y la expulsión de un político de ese nivel, no ocurre con frecuencia en ese instituto político. ¿Se cerró un ciclo de los hermanos Moreira Valdés, en el PRI? Es posible, aunque Rubén es aún gobernador de la mencionada entidad.

La militancia de Humberto afectaba negativamente la imagen del PRI, pues en los últimos años el ex Ejecutivo estuvo metido en escándalos relacionados que van con el desvío de recursos públicos hasta conexiones con la delincuencia organizada. Las autoridades españolas lo investigaron por diversos delitos, entre otros, lavado de dinero, etc. No se le comprobó nada.

En el presente se efectúan campañas políticas para elegir al nuevo gobernador. El escenario sirvió para un enfrentamiento entre el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa; y el multicitado Humberto. El primero dijo que los “Moreira terminarán en prisión una vez que gane el PAN en Coahuila”.

Humberto declaró que “Calderón “usurpó” la Presidencia en 2006 y comparó al michoacano con Victoriano Huerta, por “borracho, ratero, usurpador, hocicón, represor y asesino”. Todo sea por ganar votos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Humberto fue expulsado del PRI porque realizaba trabajo político como candidato plurinominal del Partido Joven, en la contienda electoral en esa entidad. Es decir que violó los estatutos priístas.

¿A todo esto, qué ganará el ex gobernador coahuilense si consigue la diputación plurinominal local? Protegerse con el fuero de legislador. Qué otra cosa.

CALMA TEMPORAL

Donald Trump fue caricaturizado como un invidente que reparte golpes contra México y Canadá. Se entiende que son bastonazos de ciego. Y así es efectivamente lo que ocurre con el magnate.

Esto viene a cuento porque el miércoles, en el portal Politico.com se difundió la versión de que en la Casa Blanca se preparaba una orden ejecutiva para dar por terminada la participación de Estados Unidos (EU), en el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Las repercusiones de ese mensaje se hicieron sentir inmediatamente y como ocurre cada que hay versiones de ese tipo, nuestro peso se puso a temblar. Afortunadamente, en la noche, el propio Donald Trump dijo, tras hablar por teléfono con los presidentes de México y Canadá, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, respectivamente, que EU seguiría en el TLC y que se buscaría una renegociación.

El sobresalto fue superado y ahora seguiremos en espera de que el magnate no cambie de idea para que las pláticas sobre el tema se realicen en agosto.

Sin embargo, la calma temporal es total. Existe la incertidumbre por el proceder de Trump que de la noche a la mañana cambia su política gubernamental. De un día para otro sus actitudes son diferentes. Y esto siembra la inquietud, en la economía, en las relaciones internacionales, etc.

En otras ocasiones, ya se habló del estilo de negociar del presidente: primero aprieta, con dureza y luego afloja.

Solo que sus tácticas de empresario, no siempre son las mejores maneras para gobernar un país. En su caso, Trump ya demostró que tiene capacidad para dar palos de ciego.

Basta con hacer un balance de sus cien días al frente del gobierno estadounidense. ¿Hizo algo digno de mérito? De no ser por sus necedades de construir el muro, perseguir a los indocumentados y pelearse contra todos, su presencia en la Casa Blanca no se notaría. El 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump. ¿Qué opina usted amable lector?

MIGRANTES

Las estadísticas nos señalan que son menos los mexicanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, en comparación con otros años. Será interesante saber a qué obedece esa reducción del número de paisanos. ¿Temen a las persecuciones de la “migra”? ¿Empezaron a mejorar las condiciones de mejor vida en México?

Son las personas originarias de Centroamérica quienes representan el mayor éxodo en EU.

Ellas huyeron de sus lugares de origen obligadas por la violencia, la falta de empleos, miseria y hambre.

Por cierto, los migrantes que no logran cruzar la frontera se quedan a vivir en México, en condiciones muy difíciles. Como ocurrió con los cinco mil haitianos varados en Baja California.

Cada año transitan por México unas 400 mil personas, principalmente centroamericanas.

Se informó que más de 5 mil migrantes solicitaron asilo en nuestro país. El problema migratorio seguirá indefinidamente.

Feliz fin de semana.

