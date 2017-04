¿Y el dinero del soborno a Morena?

Luego que se dio a conocer un video en el que recibe medio millón de pesos para entregarlos a Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena, reconoció que aceptó el dinero en efectivo como una aportación para Morena. “Mi error es evidente, doy la cara porque no tengo nada qué ocultar”, dijo, tratando de burlarse de la inteligencia del colectivo a quien le venden la idea de “honestos”. Honestidad valiente… bah!

Claro que no tiene nada qué ocultar. Todo salió en el video. Pero, por qué no entregó el recibo correspondiente para no violar la ley electoral. Pero, no se preocupan ¿Le dio el dinero a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena?

Estas son algunas muestras de cinismo político. AMLO aseguró que “hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos”. Los “pejes” no tienen plumas y andan en zonas de lodo, que no se le olvide, ya que la duda se mantiene mientras no aclare lo que ocurrió con ese dinero. ¿Dónde está el dinero?

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky (que no es empresaria, ni Yeidckol, ni Polevnsky, porque se avergüenza de sus orígenes mexicanos como su nombre Citlali y su apellido Ibáñez), acusó al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, de ser “gente muy perversa” capaz de planear este tipo de situaciones para causar daño a López Obrador. ¿Bueno, a qué le juega Yeidckol? La política es así. Si cometen errores gravísimos los enemigos los exhiben. Son el diablo; tientan la debilidad de los hombres y mujeres (como diría Fox) con dinero para pervertirlos, “chaca chaca, chaca” (como se reiría la bruja Escaldufa). ¿Queremos los mexicanos a políticos “débiles” que sucumben a la tentación del dinero corrupto?

Por su parte, la coordinadora de Morena, en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, dijo que Cadena será expulsada a pesar de ser externa. “Nuestro principio no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, se aplica inmediatamente. Qué bueno, pero no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ni le exigen cuentas. Acaso no se preguntará Nahle: ¿fue la única vez que pasó la charola a empresarios la señora Cadena? Y otras más importantes: ¿qué tanto conocía AMLO de las operaciones de la veracruzana? ¿Cuántos “operadores” financieros piden dinero a empresarios y no hay recibo como ordena la ley? Esto es un delito, aunque para la clase política es un “deleite”.

Como cereza del pastel, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, recordó a López Obrador que se había comprometido a renunciar si se comprobaba que recibía recursos de procedencia ilícita, por lo que le exigió que honre su palabra. “Sé congruente, renuncia el día de hoy. Se le cayó la máscara a López Obrador”, enfatizó.

PODEROSOS CABALLEROS.- Que tan vulnerable es la economía mexicana que un rumor puede disparar el precio del dólar y hacerla temblar. El alma volvió al cuerpo, luego que Donald Trump desmintió la versión “filtrada” que EU se saldría del TLC. Se recuperó nuestra divisa y los empresarios recuperaron el aliento. Seguirá el TLC. Trump lo tiene como herramienta para impulsar su política fiscal. *** Un juego perverso de Graco Ramírez, en Morelos. Se publicó que alrededor de 50 personas al día son víctimas de picaduras de alacrán, cuya especie endémica es potencialmente más venenosa que la de cualquier otra entidad del país. Durante varios meses, las picaduras de este insecto fueron atendidas con agua destilada y almidón; es decir, la Secretaría de Salud del gobierno de Graco adquirió “antídoto” falso, lo que provocó incluso decesos. Hasta el momento no hay respuesta del “selecto” gobernador.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings aumentó la calificación de calidad crediticia de Zumpango, Estado de México, gobernado por Abel Domínguez, además de ratificar ese nivel para un crédito contratado con Banobras por 135 millones de pesos. El ascenso en la calificación se debe fundamenta al comportamiento favorable del ahorro interno, así como el fortalecimiento de la recaudación fiscal de ingresos propios. Además, mantiene niveles bajos de endeudamiento a largo plazo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Grupo Modelo e Iberdrola México acordaron el Suministro de Energía Eléctrica Renovable para satisfacer las necesidades de la cervecera que preside Ricardo Tadeu, en el largo plazo. La energía será producida en un parque eólico que desarrollará Iberdrola, que en México dirige Enrique Alva, en el estado de Puebla con capacidad instalada de 220 MW y suministrará a Grupo Modelo aproximadamente 490 giga watts-hora al año. Mediante este acuerdo, Grupo Modelo logrará reducir las emisiones de CO2 en alrededor 225,000 toneladas al año, lo cual es equivalente a retirar de circulación más de 90,000 vehículos al año e incrementará la capacidad eólica del país en casi 5%.

