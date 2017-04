Sale a la luz pública la otra cara de Carlos Mimenza Novelo

Es innegable que los quintanarroenses están ávidos de transparencia y legalidad en el actuar de los funcionarios, hartos de la corrupción y el engaño, a sabiendas de esa necesidad, surgió de la nada y de buenas a primeras un “vengador” contra la corrupción y los malos funcionarios, el empresario de Playa del Carmen, Carlos Mimenza Novelo.

Las redes sociales difundieron las amenazas de este solitario “Avenger”, primero contra el ex gobernador, ahora el senador Félix González Canto, a quien señaló de corrupto y asesino, con lo cual logró obtener 5 millones de pesos en efectivo, los que, el mismo Carlos Mimenza, aceptó en un video y señaló que fue producto del pago de un soborno para que dejara sus acusaciones, recursos que aseguró donó a una asociación civil de Yucatán, con lo que evadió impuestos por esos “ingresos”.

Presentó también una larga lista de nombres de funcionarios y ex funcionarios al Congreso del estado, de los que pidió juicio político. Aseguró que metería, él solo, a todos los corruptos de la pasada administración y señaló con su dedo hipnotizador a algunos de los integrantes de la actual administración estatal.

Peroooooo, hasta el momento, al único que logró meter a la cárcel fue a su “trabajador”, que fue detenido con 25 mil dólares en efectivo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, eso porque no declaró ante Hacienda que llevaba dicha cantidad, recursos que entregaría a su patrón Carlos Mimenza y con los cuales el empresario compraría en Los Ángeles equipo para instalar su propio noticiero.

A todo lo anterior, que por sí solo levanta, como dice El Peje, “sospechosismo”, se agrega lo que dio a conocer la presidenta de la asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda, quien reveló audios donde se escucha cómo en el inicio de año, Carlos Antonio Mimenza Novelo, trató de persuadirla para que retirara la denuncia interpuesta en contra de Luis Alberto Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, quien fue señalado por la activista como presunto prestanombres de Roberto Borge Angulo, en el caso del hotel que inicialmente se llamaría “The Westin Cozumel”.

Los motivos de Mimenza Novelo para pedir a Cortés Miranda que retirara la demanda contra Luis Sierra fueron porque este último le ofreció el 50% de lo que gastaría en abogados para que lo sacaran del apuro en lo que lo metió la activista, eso según mensajes de WhatsApp.

Que un despacho de medio millón de dólares se haría cargo del caso de Sierra Sauri en contra la presidente de Somos Tus Ojos, por lo que de “sacar” el asunto sin más problema, Carlos Mimenza se habría metido a la bolsa un cuarto de millón de dólares, que claro donaría a un programa de seguridad y de concientización sobre el consumo de drogas en los jóvenes, del cual claro, dirigiría en persona el empresario de Playa del Carmen, quien ya encontró la forma de evadir impuestos destinando los recursos que le “regalan” a organizaciones sin fines de lucro.

¿Quién es Luis Sierra?

Carlos Antonio Mimenza Novelo se presentó para “abogar” por Luis Alberto Sierra Sauri, junto con Edgar Méndez Montoya y Germán Gardusa Linares constituyeron el 10 de noviembre de 2011 la “Desarrolladora Alme del Mar Caribe, S.A. de C.V.”, sociedad que a su vez forma parte de Isla Cabañas S.A. de C.V., empresa que compró y construyó el referido hotel de Cozumel. Edgar Méndez Montoya, también denunciado ante la PGR como presunto prestanombres del ex gobernador, fue uno de los personajes más directamente beneficiados por el ex mandatario, pues a un mes de iniciar el sexenio del ex Ejecutivo de Quintana Roo, creó la empresa GD Rumega S.A. de C.V., misma que obtuvo múltiples contratos de obra pública, sin tener experiencia en el ramo, además que algunas de las obras asignadas quedaron inconclusas.

Edgar Méndez también recibió del ex gobernador, un predio del patrimonio del estado, ubicado en Bacalar, con una superficie de 395 hectáreas, y por el que pagó sólo 5.9 millones de pesos. Fue éste el personaje con el que se asoció Luis Sierra Sauri, el amigo de Carlos Mimenza.

Para convencer a Cortés Miranda, de olvidarse de Sierra Sauri, Carlos Mimenza le ofreció a cambio información valiosa como muestra de ello, confirmó que Edgar Méndez Montoya sí se dedicaba a testaferro, pero no en el caso por el cual la activista estableció la demanda.

Con lo revelado por la presidenta de Somos Tus Ojos, queda claro que Carlos Mimenza busca siempre cómo sacar un provecho de los asuntos que maneja, por lo que la imagen de Robin Hood, poco a poco se le empieza a caer.

Vigilarán a funcionarios

El Instituto de Administración Pública en Quintana Roo medirá por medio de un programa de formación y profesionalización para las diferentes dependencias estatales, el desempeño de los funcionarios.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto, León Ricardo Lizárraga Cubedo, anunció que con ese plan por primera vez se evaluará el desempeño de los funcionarios, con la finalidad de que cumplan con el perfil a su cargo. Esperemos que estas herramientas sirvan para que los que no den el “ancho” en los puestos que ocupan, les den las gracias para dar paso a personas capacitadas y que sí puedan cumplir las expectativas de los quintanarroenses.

Cárceles, a punto de quiebre

Anoche, por segundo día consecutivo, se supo de una pelea al interior de la cárcel de Playa del Carmen. En el primer hecho que se suscitó el miércoles pasado, resultaron 21 heridos, algunos por arma de fuego, las cuales estaban en poder de reclusos. Eso sucedió a pocos días después de que se realizara un cateo en los centros de reclusión del estado.

Pese a las condiciones de hacinamiento que tienen los Centros de Reinserción en Quintana Roo, motivo por el cual el gobierno federal anunció trasladaran a los reclusos que purgan una pena por delitos federales, hasta el día de hoy nada se sabe de ello. Tantán.

