Con señas, Luis Gerardo Ayala cantará en el Castillo de Chapultepec

Será este 6 de mayo cuando interprete algunas canciones simultáneamente con su voz y lenguaje de señas en este evento incluyente, que se celebrará de 10:00 a 15:00 horas, donde habrá teatro, magia, talleres y muchas otras actividades

Arturo Arellano

Este sábado 6 de mayo, el Castillo de Chapultepec realizará un evento incluyente para celebrar a los niños, tanto sordos como oyentes, buscando la unión entre los mismos y por supuesto la convivencia, para ello realizarán una serie de actividades, entre las que destaca la participación de Luis Gerardo Ayala, actor y cantante que interpretará algunos clásicos infantiles en el lenguaje de señas y por supuesto también con su voz, lo interesante del asunto es que tiene la capacidad de hacerlo a la par, por lo que sordos y oyentes podrán disfrutar de la interpretación simultáneamente.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Luis Gerardo Ayala explicó “es un evento para festejar a las niñas y niños, sordos y oyentes. Es una iniciativa del Castillo de Chapultepec, quieren empezar a hacer eventos incluyentes para todos, a la par de ‘Inclusor’ que es una asociación que ya se dedica a esto desde hace tiempo. Empecé con Inclusor desde hace un año, donde aprendí LSM (Lenguaje de Señas Mexicano) y fue entonces que me invitaron a cantar, ya que quienes cantan con señas, lo hacen con la pista del artista original, pero a mi me pidieron hacerlo con mi voz y mis manos, es lo interesante y bonito, ya he cantado en el DIF y otras dependencias”.

No es tarea sencilla, nos confiesa “es complicado porque la forma en que un sordo crea la oración con su manos es distinta a como nosotros los oyentes las estructuramos, por ejemplo en una parte digo ‘no hay nada que yo pueda hacer por ti’, pero no estoy señando eso sino ‘yo tu hacer todo poder’, es como si tuviera que hablar en dos idiomas totalmente diferentes al mismo tiempo. Sin embargo con la práctica ya todo está perfectamente estructurado y espero que les gute mucho”.

Adelantó que “voy a cantar ‘Sueña’, del Jorobado de Notredame, que se hiciera famosa en la voz de Luis Miguel, de la pelicula de Disney, ‘Amigo fiel’ de Toy Story y además ‘Que canten los niños’, un tema de José Luis Perales, con el coro de sordos, eso es algo muy bonito, porque en una parte prestaré sólo mi voz para que ellos con señas vayan diciendo las palabras”.

Adelantó que “en un principio no hice esto como un espectaculo como tal, pero subí videos en YouTube cantando con lenguaje de señas con un tema de Jesse y Joy y mucha gente, como autoridades de Monterrey, se han acercado a pedirme que haga un concierto como tal”.