Conago: costosa y sin resultados

Consensos y disensos

Mario San Martí

Gobernadores dan prioridad al turismo sobre los problemas nacionales

Presupuesto público mantiene al elefante blanco

A propósito de la 52 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, clausuró sus trabajos en Jojutla, Morelos, la prensa nacional destaca la reunión y señala que en la misma el primer mandatario del país reconoció que este año se han disparado los índices de criminalidad en algunos estados y llamó a los gobernadores a impedir que se reviertan los avances alcanzados en años anteriores, les pidió también, que asuman su responsabilidad en el combate a la inseguridad y a la corrupción.

Casi en todos los diarios nacionales el evento fue considerado como nota principal y de primera plana, con foto y todo, y en los espacios informativos de radio y televisión el comentario y el análisis no se hizo esperar en torno al evento.

“Muchas fotos, muchas reuniones, mucha Conago, y no pasa… no quiero decir ‘absolutamente nada’… no pasa mayor cosa en términos de seguridad”, señaló puntual el periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio de radio, y tiene razón.

La Conago es un espacio para que los gobernadores se reúnan a deliberar sobre los temas nacionales y locales, pero está claro que con los acuerdos, que muchas veces se dan a conocer entre bombo y platillo, no pasa nada.

Han sido casi casi quince años desde su fundación y de la Conago sólo se sabe de sus reuniones anuales, ordinarias o extraordinarias, y por supuesto de la foto del grupo en hoteles de lujo, así como de los lugares paradisiacos que comúnmente eligen como sede los gobernadores anfitriones, y aunque los resolutivos se hacen del conocimiento público, la mayoría de las veces no se vuelve a saber de los temas ahí tocados, analizados o firmados.

Una y otra vez los gobernadores han diagnosticado el tema de la inseguridad que vive el país, propuestas van y propuestas vienen entre los mandatarios estatales en turno, casi quince años después el tema sigue en la agenda de las prioridades nacionales y cada vez con reclamos más álgidos entre la ciudadanía.

Los trabajos formales de la Conago iniciaron el 13 de julio de 2002, teniendo como sede un estado emblemático del turismo nacional, Quintana Roo, y desde entonces prácticamente los gobernadores acuden a las reuniones más con ganas de turistear que con el interés de resolver los problemas de la federación, porque si mal no recordamos su primer reunión se registró bajo el lema de “Reunión de Gobernadores de México para el Fortalecimiento del Federalismo”.

Puerto Dos Bocas, Tabasco; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cabo San Lucas, Baja California Sur; Manzanillo, Colima; Ixtapan de la Sal, Estado de México; Nuevo Vallarta, Nayarit, son, por mencionar algunos, los lugares donde algunas veces los mandatarios locales han realizado sus fiestas, perdón sus reuniones, en las cuales el turismo se registra como punto primordial en sus agendas, ahh y también a veces se dan tiempo para medio revisar y reflexionar sobre lo que acontece en la vida nacional.

Ahora les tocó estar en Jojutla, Morelos, y los próximos meses la sede será la ciudad de México, porque en la clausura de la reunión de Morelos se eligió como titular de la Conago al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Quince años y la Conago turisteando… ¿o no?

Y ya que estamos en el tema, se han preguntado alguna vez cómo se pagan las costosas oficinas de la sede de la Conago, mismas que se ubican en el world trade center de la Ciudad de México, el número del personal asignado para las funciones de representación y de seguimiento, el sueldo de su secretario ejecutivo, los viáticos de los viajes a donde se realizan las reuniones, la logística, etc.

Si usted respondió que con el presupuesto público, le atinó.

Hasta donde sabemos las entidades destinan una cantidad de sus recursos cada ejercicio presupuestal para mantener al elefante blanco. ¿Y de resultados?, les da lo mismo, lo importante al parecer es tener vigente una bitácora de vuelos, una agenda de visitas turísticas y buenas comilonas. No es justo.

mariosanmarti@yahoo.com.mx