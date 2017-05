Festival Oasis Jazz U, una firme realidad en Cancún

En el evento que se realizará los días 18, 20 y 27 de mayo, con sede en el Kinky Night Club y Oasis Arena del hotel Grand Oasis, se darán cita artistas como Hiram Gómez, Marcus Miller, Esperanza Spalding, Troker y más

Arturo Arellano

Por sexto año consecutivo, Oasis Hotels & Resorts y Fundación Oasis A.C. unen fuerzas para presentar su festival Oasis Jazz U, lo anterior con el interés de fomentar la cultura y el gusto por el género musical en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. El festival se llevará a cabo los días 18, 20 y 27 de mayo, con sede en el Kinky Night Club y la Oasis Arena del Hotel Grand Oasis, donde se darán cita artistas como Hiram Gómez, Marcus Miller, Esperanza Spalding, Troker y más.

En conferencia de prensa, Cecilia Toussaint, cantante, actriz y compositora, vocera del evento; Rubén Olmos, director de Eventos Especiales de Oasis & Hotel Resorts y Samuel González, bajista de Troker, ofrecieron detalles al respecto. “Para hablar de cultura de jazz en México es inevitable mencionar a Fernando Toussaint, quien falleció recientemente y es sin duda un referente del género en el país. Él fue quien nos llevó a muchas propuestas nuevas al festival y definitivamente no podemos pensar que Fernando ya no está, porque está presente y ojalá vengan más como él, a impulsar el talento mexicano”, comentó Rubén Olmos, quien asegura que este es un evento perfectamente consolidado, “el día que termina ya estamos planeando el del años siguiente, no solo jazz, sino eventos culturales en torno al mismo”.

Cecilia Toussaint explica que “el jazz es un vínculo muy profundo entre los cuatro hermanos Toussaint, algo amoroso, la pasión por la música, porque la amamos y respetamos igual. Ahora en Oasis hago presencia dando continuidad al trabajo que hacía mi hermano y lo hago con todo el respeto, puedo asegurar que este festival será lo más cercano a lo que Fernando pensó y creyó, pues mi hermano no tiene ni 2 meses de haber fallecido así que dejó prácticamente todo hecho. Este año es importante y sin duda Fernando tendrá presencia importante”.

Por su parte, Samuel González de la banda Troker añadió “hemos tenido la suerte de ser embajadores jóvenes de este género, a la gente le interesa saber qué pasa con la música creativa en México, no somos los mejores, pero qué honor que nos tomen en cuenta. Este es un momento importante para la escena nacional, así que es momento de salir porque en el mundo tienen interés en los sonidos mexicanos”.

Los organizadores explicaron que este evento tiene fines altruistas además de culturales “hace algunos años alguien nos decía que estos eventos son para vender habitaciones y hacer negocios, pero justo el día del festival nos convencimos de que no era así, porque no hay una utilidad, ni siquiera para los gastos, sin embargo la Fundación Oasis recibe a través de diversos patrocinadores una ayuda económica y apoyos médicos, para personas con necesidades especiales que se canalizan a través de la Fundación. Principalmente se atiende a personas víctimas de violencia intrafamiliar, niños en situación de calle, personas con necesidades especiales. Lo anterior por medio también de Cruz Roja, Huellas de Pan y Universidad del Caribe”.

Los eventos del Festival Oasis Jazz se realizarán los días 18, 20 y 27 de mayo y se contará con el talento de Marcus Miller, bajista ganador del Grammy; la compositora Esperanza Spalding; el combo tapatío Troker; El Jazzz Afrocubano de Daniel Peñalver Latin Project y por último Hiram Gómez & Friends.